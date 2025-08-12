Украине удалось вернуть из оккупации 14-летнюю девочку. Это произошло за день до того, как ее должны были принудительно отправить в российский интернат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bring Kids Back UA.

Как 14-летнюю Анну вернули в Украину?

Анна проживала на юге Украины вместе с бабушкой и старшей сестрой.

После начала полномасштабной войны ее родное село оказалось под российской оккупацией, а отец, который ушел на фронт, погиб в первые месяцы.

Как дочь украинского военного, Анна была под особым наблюдением оккупационных властей. Россияне открыто давили на семью: девочке угрожали, запугивали, повторяли, что ее заберут и она никогда больше не увидит родных.

На подконтрольной территории Украины Аню ждала бабушка по папиной линии.

Более десяти месяцев длился процесс планирования побега Анны из оккупации, впрочем решиться на выезд было очень сложно. В июле 2025 года стало известно, что Аню вот-вот заберут в российский интернат, поэтому надо было действовать быстро. Был только один день, чтобы оформить документы и спланировать безопасный маршрут. И главное – помочь ребенку поверить, что побег возможен,

– говорится в сообщении.

По словам представителей Bring Kids Back UA, всю дорогу Аня боялась, что ее найдут или она не успеет уехать. К счастью, девочка все же встретилась со своей бабушкой на подконтрольной Украине территории.

Теперь девушка мечтает о скорейшем освобождении родного поселка, чтобы снова увидеть близких, которые до сих пор там.