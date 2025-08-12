Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bring Kids Back UA.

Як 14-річну Анну повернули до України?

Анна проживала на півдні України разом із бабусею та старшою сестрою.

Після початку повномасштабної війни її рідне село опинилося під російською окупацією, а батько, який пішов на фронт, загинув у перші місяці.

Як донька українського військового, Анна була під особливим наглядом окупаційної влади. Росіяни відкрито тиснули на родину: дівчинці погрожували, залякували, повторювали, що її заберуть і вона ніколи більше не побачить рідних.

На підконтрольній території України на Аню чекала бабуся по татовій лінії.

Понад десять місяців тривав процес планування втечі Анни з окупації, втім наважитися на виїзд було дуже складно. У липні 2025 року стало відомо, що Аню от-от заберуть до російського інтернату, тож треба було діяти швидко. Був лише один день, щоб оформити документи та спланувати безпечний маршрут. І головне – допомогти дитині повірити, що втеча можлива,

– йдеться в повідомленні.

За словами представників Bring Kids Back UA, усю дорогу Аня боялася, що її знайдуть чи вона не встигне виїхати. На щастя, дівчинка все ж зустрілася зі своєю бабусею на підконтрольній Україні території.

Тепер дівчина мріє якнайшвидше визволення рідного селища, аби знову побачити близьких, які досі там.