Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников
Украина освободила из плена 215 защитников Украины, среди них 108 азовцев. Из плена вернулись защитники "Азовстали" Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире всеукраинского марафона. Он подчеркнул, что это самый мощный результат за время вторжения россии.
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Сегодня нам удалось вызволить из российского плена 215 наших людей, среди которых 124 офицера. Из них 108 защитников "Азовстали". Это самый мощный результат, которого мы достигли с начала полномасштабного вторжения россии на нашу территорию,
– сообщил Андрей Ермак.
Из плена освободили в том числе командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, его заместителя Святослава "Калину" Паламара, а также командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергея Волыну.
Святослав Паламар освобожден из плена россиян / Фото МВД
Командира полка защитников "Азовстали" освободили / Фото МВД
Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры с "Азовстали" – они уже находятся в безопасности. Это результат личных договоренностей президента Зеленского с президентом Эрдоганом,
– отметил руководитель ОП.
Они находятся в Анкаре, куда прибыли согласно договоренностям об обмене.
Ермак уточнил, что обмен пленными прошел в несколько этапов и в разных локациях.
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