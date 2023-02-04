Украине удалось вернуть тела британских волонтеров, погибших под Соледаром
4 февраля 2023, 11:43Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
В субботу, 4 февраля, Украина провела с Россией масштабный обмен пленными. Удалось вернуть еще 116 наших защитников. Кроме того, – тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев и украинского воина из Французского легиона.
Речь идет о британце Кристофере Мэтью Перри, новозеландце Эндрю Тобиасе Мэтью Бегшоу и украинце Евгении Кулике. Об этом сообщает 24 Канал.
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Глава ОП Андрей Ермак рассказал, что тела удалось вернуть 4 февраля. Также он отметил, что украинец Евгений Кулик служил во Французском иностранном легионе. Однако после полномасштабного вторжения России вернулся домой, чтобы защищать Родину.
Кратко, что известно о погибших волонтерах
- Ранее волонтер Игнатий Ивлев-Йорк рассказал, что Бегшоу приехал в Украину еще в марте 2022 года. На протяжении всех этих месяцев мужчина развозил гуманитарную помощь и помогал нашим гражданам эвакуироваться из самых горячих точек Донбасса.
- Известно, что Бегшоу и Крис Перри исчезли 6 января. Утром они уехали из Краматорска в Соледар. С того времени волонтеры не выходили на связь.
- Позже, 11 января, оккупанты сообщили, что нашли тело одного из них. Однако кого именно не уточнили.
- 29 января с Эндрю Бегшоу простились на территории Софии Киевской.