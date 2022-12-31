Минус один: на войне в Украине ликвидировали российского командира Гаджибалаева
Украинские защитники ликвидировали командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева. О его смерти стало известно 30 декабря.
Гаджибалаева ликвидировали в Херсонской области. Эту информацию уже подтвердили пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.
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На войне ликвидировали Гаджибалаева
Как стало известно, российского командира уже похоронили в селе Зизик в Дагестане.
С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик,
– написали пропагандисты.
В Украине ликвидировали командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева / фото росСМИ
Актуальные потери оккупантов
Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 105 960 оккупантов. Только за минувшие сутки они отправили на тот свет 710 захватчиков.
- Танков – 3029 (+3),
- боевых бронированных машин – 6075 (+16),
- артиллерийских систем – 2016 (+6),
- РСЗО – 423 (+0),
- средств ПВО – 213 (+1),
- самолетов – 283 (+0),
- вертолетов – 269 (+1),
- крылатых ракет – 711 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1746 (+6),
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4707 (+24),
- специальной техники – 180.