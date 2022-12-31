Минус один: на войне в Украине ликвидировали российского командира Гаджибалаева

Украинские защитники ликвидировали командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева. О его смерти стало известно 30 декабря.

Гаджибалаева ликвидировали в Херсонской области. Эту информацию уже подтвердили пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.

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На войне ликвидировали Гаджибалаева

Как стало известно, российского командира уже похоронили в селе Зизик в Дагестане.

С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик,

– написали пропагандисты.



В Украине ликвидировали командира 39-й омсбр Марата Гаджибалаева / фото росСМИ

Актуальные потери оккупантов

Вооруженные Силы Украины уже ликвидировали 105 960 оккупантов. Только за минувшие сутки они отправили на тот свет 710 захватчиков.

Потери в технике: