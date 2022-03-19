В Украине уничтожили уже более 14 400 российских оккупантов
19 марта 2022 , 10:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Армия России продолжает нести потери в Украине. Так, к утру 19 марта наши Вооруженные Силы ликвидировали более 14 400 рашистов.
Несмотря на то, что высшее военное руководство России утверждает, что их потери в Украине минимальны, реальность кардинально иная. Российские захватчики каждый день умирают на украинской земле.
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Потери рашистов в Украине
- Личный состав – более 14 400;
- танки – 466 единиц;
- боевые бронированные машины – 1470;
- артиллерийские системы – 213;
- РСЗО – 72;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 95;
- вертолеты – 115;
- автомобильная техника – 914;
- корабли и катера – 3;
- цистерны из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17;
- специальная техника – 11.
Данные еще уточняют, ведь подсчет усложнен из-за интенсивных боевых действий.
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