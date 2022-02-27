Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что в Украине упростили процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за циничного нападения России.

Теперь каски, лекарства, продукты и другую гуманитарную помощь можно ввозить в Украину без дополнительных разрешений.

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Добавим, что вся таможенная система на западной границе работает бесперебойно. Вооружение и медикаменты могут поставляться без разрешений. Также на таможне обещают ускорить порядок пересечения границы для желающих женщин и детей.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что они собираются прислать Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия.

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