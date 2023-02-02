В Украину идет похолодание: когда ждать усиления морозов
Источник:Укргидрометцентр
Февраль начался в Украине снегопадом. Осадки пришли почти на всю территорию нашего государства, впрочем, кое-где еще с дождем. Тем временем синоптики предупреждают, что уже совсем скоро морозы усилятся.
В Украине усилятся морозы
Температура начнет снижаться уже в конце этой недели. Так, по предварительному прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 4 февраля, ночью на Западе и Севере большей частью уже -5...-7 градусов, на Востоке от 2 до 6 мороза, на Юге -1..-3 градуса. Заметим, что практически во всех областях небольшие минусы прогнозируют и днем.
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В воскресенье до -10 градусов
Ночью воскресенья повсюду, кроме Юга, преимущественно -6...-8 градусов. Прохладнее всего на Закарпатье и Ивано-Франковской области. Там уже до 10 мороза. Тем временем на Юге -3...-5.Кстати, о возможном снижении температуры в феврале ранее в интервью 24 Канала рассказывала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко и Игоря Кибальчича
- Наталья Диденко отметила, что под выходные температура воздуха начнет снижаться, а следующая неделя будет морозной. "Позаботьтесь о дополнительном утеплении — разумном и безопасном", — подчеркнула синоптик.
- Синоптик Игорь Кибальчич писал, что ближе к выходным состоится поступление воздушных масс с севера. Так что температура воздуха начнет снижаться, наиболее ощутимо на Правобережье нашего государства.
По его словам, 4 – 5 февраля в Украине будет преобладать поле повышенного давления. Существенных осадков не предполагается. Температура воздуха в ночные часы составит -10...-5 градусов, днем -5...0 градусов.
В юго-восточных областях ночью -7...-2 градуса, а днем около нуля. В Карпатах в темное время суток столбик термометра уже опустится до 11 — 16 градусов мороза, днем -10...-5 градусов.