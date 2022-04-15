В Украине усовершенствовали подбор и подготовку прокуроров

Верховная Рада приняла изменения в некоторые законы Украины об усовершенствовании работы прокуроров. Документом также пересмотрены определенные положения о подборе и подготовке.

Законопроект №5158 народные избранники приняли в целом. О его принятии уведомили 14 апреля.

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Что предусматривает закон:

Совершенствует подбор и подготовку прокуроров.

Предоставляет возможность получения непосредственно в прокуратуре необходимого стажа работы. Это для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.

Устанавливает две стадии специальной подготовки: в Тренинговом центре прокуроров и во время стажировки в должности прокурора-стажера.

Согласно закону, можно обжаловать в суде негативное решение о недопущении к специальной подготовке. Также это касается отказа в зачислении в резерв.

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Теперь Офис генпрокурора может назначать исполняющего обязанности главы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. Он будет выполнять эти обязанности до тех пор, как изберут руководителя органа, осуществляющего дисциплинарное производство.