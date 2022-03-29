В Украине уже 144 ребенка погибли из-за российского нападения
29 марта 2022 , 08:48Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
Из-за варварства русских оккупнатов гибнут наши мирные люди и, к сожалению, дети. Следовательно, к утру 29 марта 2022 года погибли 144 ребенка.
Также более 220 детей ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской области – 68.
На тему Оккупанты всю ночь обстреливали жилые дома в Луганской области: пылают кварталы
Дети гибнут во многих регионах боевых действий
В Офисе генпрокурора говорят, что счет идет на десятки и в других опасных областях.
В Харьковской области погибли 49 детей. В Донецкой – 54, Черниговской – 38, Николаевской – 30, Луганской – 28, Запорожской – 22, Житомирской – 15, Сумской – 15, Херсонской – 25.
– говорится в сообщении.
Также устанавливают данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.
Оккупанты также убивают некоторых похищенных мэров: смотрите видео