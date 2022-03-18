В Украине уже уничтожили, вероятно, пятую часть генералов России, управляющих вторжением, – СМИ
Источник:BBC
Украина за время войны с российским агрессором заявила о по меньшей мере 4 убитых вражеских генералах. Есть немало подтверждений и о погибших командирах дивизий и полков.
Аналитики считают, что около 20 генералов руководят захватчиками в Украине. Дальше – простая математика: пятая часть российских генералов уже потеряла жизнь в боях.
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Не будем думать, толи это генералы России настолько неадекватны, что сидят на линии фронта и общаются по открытых каналах связи, или это украинские военные просто знают (благодаря разведке), где расположились командиры оккупантов.
Понятно одно:
- Если все сообщения о смерти российских генералов подтвердятся (а таковых пока было 4), то наши уничтожили за три недели войны уже пятую часть от них.
- Ведь, как считают аналитики, руководят захватчиками в Украине около 20 представителей генералитета.
А дальше, вполне возможно, будет и больше. Ведь российские войска неспособны уже наступать, и Кремль может гнать генералов на передовую, чтобы попытаться исправить ситуацию.
Кратко о том, каких генералов потеряла Россия в Украине
- Генерал-майор Олег Митяев, командир 150 мотострелковой дивизии из Ростовской области. Убит у Мариуполя.
- Генерал-майор Андрей Колесников, командующий 29 общевойсковой армией. Обстоятельства смерти неизвестны.
- Генерал-майор Виталий Герасимов, начальник штаба 41 общевойсковой армии России. Убит возле Харькова.
- Генерал-майор Андрей Суховецкий, заместитель командира той же части, что и Герасимов. Убит снайпером.
Как и Герасимов, Суховецкий участвовал в военных операциях России в Крыму и Сирии. Герасимов еще и воевал во Второй чеченской. Смерть Суховецкого подтвердил сам Путин (это единственный случай такой информации от Кремля).
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