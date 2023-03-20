Рада разрешила давать офицерские звания военным без образования, но есть условие

Верховная Рада разрешила присваивать офицерские звания защитникам, не успевшим получить высшее образование. Получать офицерские звания без образования смогут защитники, у которых есть боевой опыт.

Верховная Рада приняла законопроект №8339, который дает возможность получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования по диплому о высшем образовании. За него проголосовали 283 народных депутата.

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Изменения поддержали 283 нардепа

Глава парламентской фракции "Слуга Народа", член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия отметил, что полномасштабная война в Украине воспитала новых командиров.

Еще год назад многие из них жили гражданской жизнью. Не все имели военное образование или диплом университета. Но сейчас у них есть боевой опыт, которого не имеют офицеры стран НАТО. Для таких людей сегодня мы приняли законопроект №8339. Он позволяет получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования относительно диплома о высшем образовании,

– сообщил Арахамия.

В пояснительной записке к документу указано, что законопроект предусматривает в период действия военного положения возможность принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава с одновременным присвоением первичного военного звания офицерского состава лиц сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту или военную службу по призыву во время мобилизации военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период при условии, что такие лица имеют боевой опыт и проходили военную службу в районах ведения военных (боевых) действий не менее шести месяцев.

В то же время, принятие на военную службу по контракту в этом случае не осуществляется в течение срока действия дисциплинарных взысканий, а наличие высшего образования не требуется.

В законопроекте предлагается гибкое положение: лица, назначаемые на офицерские должности по нововведенному основанию, проходят курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности до или после назначения на должность (но не позднее, чем в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения).