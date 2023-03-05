В Украине впервые провели учения для бойцов, которым запрещено брать оружие: какова их задача

В Киевской области впервые прошли учения особых бойцов, которым запрещено использовать оружие. Эти бойцы – военные священники или капелланы.

Этот курс первый в Украине, где готовят бойцов, которые никогда не будут держать оружие в руках. Церковь и законодательство запрещают использовать оружие, но они должны знать, как выживать на поле боя.

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Капелланы на фронте поддерживают боевой дух воинов

Курс знакомит их с разными видами вооружений, общеармейскими понятиями и тактической медициной. Главная цель капелланов на фронте – поддерживать боевой дух воинов.

Некоторые из военных священников, участвовавших в этих учениях, уже были на войне с 2014 года. С мая прошлого года военный капеллан может стать офицером службы, подписав контракт и став частью военной службы. У него есть все социальные гарантии, которые предоставляются другим военнослужащим.

В первом выпуске курса было обучено 30 капелланов, которые уже служат в своих частях и подразделениях. В ближайшем будущем такие военные капелланы должны находиться во всех боевых подразделениях Вооруженных Сил, Нацгвардии и пограничников.

В Украине продолжается мобилизация