В Украине ввели единое понятие – временно оккупированная территория: для чего это нужно

24 июля 2022 , 04:38
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Источник:

Верховная Рада Украины

Верховная Рада ввела единое понятие временно оккупированная россией территория Украины. До нововведения в законе шла речь о временно оккупированном Крыме и Донбассе.

Соответствующее решение было принято 23 июля. Следует отметить, как из-за оккупации российских и контрнаступления ВСУ, люди пытаются выехать из временно оккупированной Херсонщины.

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Рада приняла решение о временно оккупированных территориях

Парламент ввел единое понятие: "временно оккупированная россией территория Украины" (регистрационный номер проекта закона 7449). Это нужно для применения единого подхода ко всем временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам, независимо от того, Крым ли это, Донецкая или Луганская область,
– сообщили в Раде.

Добавили, что акт вводит изменения в закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, согласно которым предусматривается:

  • применение в статьях 6 и 9 – 2 общей формулировки "временно оккупированная россией территория Украины" вместо действующих "временно оккупированная территория Автономной Республике Крым и Севастополь" и "временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях";
  • содействие в едином подходе ко всем внутренне перемещенным лицам, независимо от территории, на которой они проживали и которая считается временно оккупированной.

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Автор: Діана Квасневська