Відповідне рішення ухвалили 23 липня. Варто зазначити, як через окупацію росіян та контрнаступ ЗСУ, люди намагаються виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини.

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Рада ухвалила рішення щодо тимчасово окупованих територій

Парламент ввів єдине поняття: "тимчасово окупована росією територія України" (реєстраційний номер проєкту закону 7449). Це потрібно для застосування єдиного підходу до всіх тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, незалежно від того це Крим, Донецька чи Луганська область,

– повідомили у Раді.

Додали, що акт запроваджує зміни до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, відповідно до яких передбачається:

застосування у статті 6 та 9 – 2 загального формулювання "тимчасово окупована росією територія України" замість чинних "тимчасово окупована територія Автономній Республіці Крим та міста Севастополь" і "тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях";

сприяння в єдиному підході до всіх внутрішньо переміщених осіб, незалежно від території, на якій вони проживали та яка вважається тимчасово окупованою.

Останні новини про тимчасово окуповані території

21 квітня Верховна Рада врегулювала правовий режим на тимчасово окупованих територіях України. Згідно з ним, під час війни рішення про оголошення території тимчасово окупованою ухвалює РНБО. Вводить його у дію – президент України.

На початку червня стало відомо, що тимчасово окуповані території відвідує центральна влада росії. Роблять це для того, щоб підготуватись до практичних заходів щодо інтеграції цих територій до свого складу.

23 липня українська розвідка терміново звернулась до мешканців тимчасово окупованого Енергодара, що на Запоріжжі. Жителів міста попросили посприяти деокупації та надати їм інформацію про ворога. Детальніше про те, які дані потрібні, читайте за посиланням.

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