Відповідне рішення ухвалили 23 липня. Варто зазначити, як через окупацію росіян та контрнаступ ЗСУ, люди намагаються виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини.

Читайте також ЗСУ змусили відійти ворога після спроб штурму на Донбасі: карта бойових дій станом на 23 липня

Рада ухвалила рішення щодо тимчасово окупованих територій

Парламент ввів єдине поняття: "тимчасово окупована росією територія України" (реєстраційний номер проєкту закону 7449). Це потрібно для застосування єдиного підходу до всіх тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, незалежно від того це Крим, Донецька чи Луганська область,
– повідомили у Раді.

Додали, що акт запроваджує зміни до закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, відповідно до яких передбачається:

  • застосування у статті 6 та 9 – 2 загального формулювання "тимчасово окупована росією територія України" замість чинних "тимчасово окупована територія Автономній Республіці Крим та міста Севастополь" і "тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях";
  • сприяння в єдиному підході до всіх внутрішньо переміщених осіб, незалежно від території, на якій вони проживали та яка вважається тимчасово окупованою.

Останні новини про тимчасово окуповані території

Дивіться також – керівниця служби Кримської платформи у представниці президента Марія Томак заявила, що в Криму – хвиля протестів: відео