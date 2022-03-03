В Украине за службу наградили еще 19 воинов
3 марта 2022 , 08:56Читати новину українською
Наградами отметили 19 воинов 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.
Военные получили награды "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
К теме Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинцам-защитникам
Какие ордена вручили военным:
- Трех офицеров бригады наградили Орденом Богдана Хмельницкого III степени,
- 16 сержантов и солдат – Орденом "За мужество" III степени.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 украинским военным. Большинству – посмертно.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!