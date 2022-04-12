В Украине заблокировали операции по выводу активов почти 7 000 пророссийских компаний

Правоохранители заблокировали операции по выводу активов почти 7 000 пророссийских компаний. Их могли использовать для поддержки военных действий в Украине.

Сейчас над всеми пророссийскими компаниями установили контроль. Об этом сообщили в Нацполиции 11 апреля.

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После военной агрессии в 2014 г. Россия начала процесс перерегистрации бенефициаров и использования подконтрольных компаний с регистрацией в других странах.

Такие действия проводились для того, чтобы скрыть окончательного собственника, получающего деньги, уклонения от уплаты налогов и вообще избегания санкций. Кроме того, это позволяет контролировать активы и имущество после полномасштабного вторжения.

Поэтому правоохранители начали оперативные поиски пророссийских компаний в Украине и установили, что:

3 600 украинских компаний в 2021 – 2022 годах завезли из страны агрессора товаров на 215 миллиардов гривен. В то же время, оплату произвели на 95 миллиардов гривен. Фактически 120 миллиардов гривен могли перевести России.

303 предприятия после 2014 года получили более 7,1 миллиарда займа от российских компаний и постоянно осуществляли выплаты процентов на прибыль.

200 украинских компаний в течение 2021 – 2022 годов вернули более 10,6 миллиарда гривен процентов по контрактам займа подконтрольным России оффшорам.

3 570 украинских компаний в 2021 – 2022 завезли из Беларуси товаров на 218 миллиардов гривен и произвели оплату на 142 миллиарда. То есть 76 миллиардов они могли перевести компаниям Беларуси.

Нацполиция проинформировала украинские банки, НБУ, Госфинмониторинг о деятельности этих 7 тысяч пророссийских компаний.

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