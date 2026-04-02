СБУ ввела новый короткий номер "горячей линии"

Служба безопасности Украины обновила контакты для обращений граждан и ввела новый короткий номер горячей линии – 1516. Звонки на него бесплатны с мобильных и стационарных телефонов по всей территории Украины.

СБУ призывает граждан активно сообщать о любой подозрительной деятельности, особенно на фоне роста попыток вербовки со стороны российских спецслужб.

Смотрите также Агент России заминировала фуру, которая ехала на объект энергетики в Одессе: СБУ сорвала теракт

Почему изменили номер СБУ?

Служба безопасности Украины сообщила о запуске нового короткого номера горячей линии – 1516, который отныне станет одним из основных каналов связи с гражданами. Позвонить на него можно бесплатно как со стационарных, так и с мобильных телефонов независимо от оператора

В спецслужбе отмечают, что обновление контактов имеет целью упростить коммуникацию с населением и сделать сообщение об угрозах максимально оперативным. Это особенно важно в условиях войны, когда скорость реагирования может напрямую влиять на безопасность людей.

В СБУ подчеркивают, что российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинцев для совершения диверсий и других преступлений. Речь идет о поджогах, подготовке терактов, слежения за объектами инфраструктуры или передачи важной информации.

Именно поэтому правоохранители призывают граждан быть максимально бдительными, не вступать в контакт с подозрительными лицами и не соглашаться ни на какие сомнительные предложения. В случае получения таких предложений или выявления угроз необходимо немедленно сообщать об этом через горячую линию.

В каких случаях нужно звонить на 1516?

Обращаться в СБУ по новому номеру рекомендуют в широком кругу ситуаций, связанных с безопасностью. В частности, это касается случаев, когда:

вам известна информация о подготовке терактов, диверсий или других противоправных действий;

неизвестные лица предлагают осуществить поджог, перенести подозрительные предметы или вести наблюдение за людьми или транспортом;

вы обнаружили подозрительные объекты или поведение, которая может представлять угрозу;

наткнулись на интернет-ресурсы, которые используются для вербовки граждан;

имеете любые другие данные о деятельности российских спецслужб.

В СБУ уверяют, что все обращения граждан тщательно проверяются, а конфиденциальность гарантирована.

Кроме нового короткого номера 1516, граждане могут обращаться в Службу безопасности Украины и через другие каналы. В частности, продолжает работать предыдущий номер горячей линии 0 800 501 482.

Также доступны альтернативные способы коммуникации: электронная почта callcenter@ssu.gov.ua и специальный чат-бот "Спали ФСБшника" в мессенджере Telegram. Эти инструменты позволяют передавать информацию даже в тех случаях, когда нет возможности осуществить телефонный звонок.

Недавние резонансные дела СБУ