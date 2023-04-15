Долететь до Москвы не проблема: разработчик дрона анонсирует красивую картину на 9 мая

Инженер из Кривого Рога разработал уникальный дрон, который теоретически может долететь до Москвы. Таким образом, он решил поддержать "акцию", организованную учредителем одного из банков, которая имеет цель испортить россиянам анонсированный парад 9 мая.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал инженер-разработчик дрона Виталий Брызгалов. Он отметил основные преимущества своего БПЛА.

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Дешевый, но качественный

Дрон Виталия Брызгалова преобладает по некоторым показателям своих аналогов, в том числе в цене. Он гораздо дешевле, но имеет не хуже технические характеристики. Так, БПЛА может преодолевать расстояния до 700 километров. Для его производства использованы базовые материалы, очень тонкий металл, позволяющий быстро создать любые поверхности без дорогостоящих форм.

"Лазером мы вырезаем и склепываем их, как 10 лет назад создавали самолеты. Не придумывали ничего нового. Взяли доступные материалы, проработали технику и создали дрон", – сказал инженер.

В целом стоимость БПЛА, по словам разработчика, может достигать 1000 долларов. Это самолет и двигатель. Если брать базовую электронику, позволяющую им управлять на дальние расстояния, то сумма будет стартовать от 2000 долларов.

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20 миллионов гривен

Виталий примет участие в "акции", направленной испортить россиянам парад 9 мая. Основатель одного из банков объявил вознаграждение в 20 миллионов гривен тем инженерам, чей дрон приземлится на Красной площади.

Технически долететь нет проблем, много команд, много дронов это могут сделать. Конечно, будут противодействовать. Мы создавали свой дрон с целью перенасыщения ПВО противника. Его главный недостаток и в то же время преимущество – размер. Его очень хорошо видно на радарах. То есть 10-20-50 таких дронов могут парализовать работу ПВО. Они могут летать высоко и сбить их можно только ракетой. Если на него потратят ракету – это очень хорошо,

– отметил инженер.

Также Брызгалов подчеркнул, что по условиям "акции" дрон нужно украсить лозунгами. В частности, это будут "Слава Украине – Героям Слава" и другие, которые могут предложить желающие.

"Нужно показать гражданам страны-агрессора, что это такое, когда над тобой летают ударные дроны. И даже не имея цели долететь, мы все равно привлекаем внимание к проблеме, что дронов нужно много. Пытаемся показать, что в Украине есть локализованное производство ", – добавил он.

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