В Румынии поймали украинца, который хотел дать 90 тысяч долларов взятки таможенникам

Румынские правоохранители 31 мая задержали украинца, который пытался дать таможенникам взятку. Тот хотел, чтобы ему разрешили беспошлинно ввезти в страну контейнер с обувью

Мужчину задержали при попытке дать взятку за первый из четырех контейнеров. В то же время, по данным следствия, общая сумма предлагаемой взятки составляет 90 тысяч долларов.

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Взятка от украинца

Как рассказали правоохранители, в течение мая украинец якобы несколько раз пообещал румынскому таможеннику 90 тысяч долларов, чтобы он поспособствовал ввозу в Румынию 4 контейнеров с "известными брендами обуви".

Обвиняемый пообещал перечислить за три контейнера сумму в размере 20 тысяч долларов США за контейнер, а за четвертый – 30 тысяч долларов США,

– говорят следователи.

В конце концов, в конце мая мужчину задержали при попытке перечислить 20 тысяч гривен за первый контейнер. Уже 1 июня он предстанет перед судом города Констанца. Отмечается, что прокуратура просит меру пресечения в виде ареста на 30 суток.

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