В Румынии поймали украинца, который хотел дать 90 тысяч долларов взятки таможенникам
Источник:Национальный антикоррупционный отдел
Румынские правоохранители 31 мая задержали украинца, который пытался дать таможенникам взятку. Тот хотел, чтобы ему разрешили беспошлинно ввезти в страну контейнер с обувью
Мужчину задержали при попытке дать взятку за первый из четырех контейнеров. В то же время, по данным следствия, общая сумма предлагаемой взятки составляет 90 тысяч долларов.
Смотрите также Перебрасывают деньги неизвестным: пограничники предостерегли уклонистов о побеге в Приднестровье
Взятка от украинца
Как рассказали правоохранители, в течение мая украинец якобы несколько раз пообещал румынскому таможеннику 90 тысяч долларов, чтобы он поспособствовал ввозу в Румынию 4 контейнеров с "известными брендами обуви".
Обвиняемый пообещал перечислить за три контейнера сумму в размере 20 тысяч долларов США за контейнер, а за четвертый – 30 тысяч долларов США,
– говорят следователи.
В конце концов, в конце мая мужчину задержали при попытке перечислить 20 тысяч гривен за первый контейнер. Уже 1 июня он предстанет перед судом города Констанца. Отмечается, что прокуратура просит меру пресечения в виде ареста на 30 суток.
В Румынии задержали мужчин, напавших на пограничника
- На Закарпатье в пятницу, 24 мая, двое мужчин, которые планировали незаконно бежать из страны и двигались в направлении Румынии, напали на украинского пограничника. Они отобрали у служащего оружие, осуществили в его сторону 5 выстрелов после чего покинули страну.
- Впоследствии румынские пограничники задержали мужчин, которые совершили нападение. По информации издания "Локатор-Медиа", подозреваемыми по этому делу являются 36-летний Андрей Боярко и 31-летний Роман Нежижим из города Запорожье.
- Сейчас правоохранительные органы готовят материалы для экстрадиции. Мужчинам грозит уголовная ответственность.