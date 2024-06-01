Чоловіка затримали під час спроби дати хабар за перший з чотирьох контейнерів. Водночас, за данними слідства, загальна сума пропонованого хабаря становить 90 тисяч доларів.

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Хабар від українця

Як розповіли правоохоронці, протягом травня українець нібито кілька разів пообіцяв румунському митнику 90 тисяч доларів, щоб він посприяв ввезенню в Румунію 4 контейнерів з "відомими брендами взуття".

Обвинувачений пообіцяв перерахувати за три контейнери суму в розмірі 20 тисяч доларів США за контейнер, а за четвертий – 30 тисяч доларів США,

– кажуть слідчі.

Врешті-решт, наприкінці травня чоловіка затримали при спробі перерахувати 20 тисяч гривень за перший контейнер. Вже 1 червня він постане перед судом міста Констанца. Зазначається, що прокуратура просить запобіжний захід у вигляді арешту на 30 діб.

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