Чоловіка затримали під час спроби дати хабар за перший з чотирьох контейнерів. Водночас, за данними слідства, загальна сума пропонованого хабаря становить 90 тисяч доларів.
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Хабар від українця
Як розповіли правоохоронці, протягом травня українець нібито кілька разів пообіцяв румунському митнику 90 тисяч доларів, щоб він посприяв ввезенню в Румунію 4 контейнерів з "відомими брендами взуття".
Обвинувачений пообіцяв перерахувати за три контейнери суму в розмірі 20 тисяч доларів США за контейнер, а за четвертий – 30 тисяч доларів США,
– кажуть слідчі.
Врешті-решт, наприкінці травня чоловіка затримали при спробі перерахувати 20 тисяч гривень за перший контейнер. Вже 1 червня він постане перед судом міста Констанца. Зазначається, що прокуратура просить запобіжний захід у вигляді арешту на 30 діб.
У Румунії затримали чоловіків, що напали на прикордонника
- На Закарпатті у п'ятницю, 24 травня, двоє чоловіків, які планували незаконно втекти з країни та рухалися у напрямку Румунії, напали на українського прикордонника. Вони відібрали у службовця зброю, здійснили в його бік 5 пострілів після чого покинули країну.
- Згодом румунські прикордонники затримали чоловіків, які здійснили напад. За інформацією видання "Локатор-Медіа", підозрюваними у цій справі є 36-річний Андрій Боярко та 31-річний Роман Нежижим із міста Запоріжжя.
- Наразі правоохоронні органи готують матеріали для екстрадиції. Чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.