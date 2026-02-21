В Словакии на краже круассанов поймали украинца, который был в розыске Интерпола: какая причина
- В Словакии украинец был задержан за кражу круассанов, но оказалось, что он был в международном розыске.
- Его подозревают в помощи мужчинам незаконно пересекать границу Украины, за что он должен был получить 2000 евро.
В Словакии украинца поймали на краже круассанов. А мужчина еще и был в международном розыске.
Об этом пишет издание korzar.sme.
Почему украинец находился в международном розыске?
Случай произошел еще в начале февраля. После попытки кражи круассанов в магазине полицейские проверили документы украинца.
Как оказалось, в Украине 23-летний уроженец села Белки Хустского района Закарпатья подозревается в помощи мужчинам незаконно пересекать за границу.
Журналисты отмечают, что он фигурирует в деле под именем Михаил Б.
Отмечается, что еще в январе 2022 он договорился со своим знакомым о вывозе трех мужчин за границу.
"Клиентов" Михаил Б. перевез в село Дыйда Береговского района, что неподалеку с границей с Венгрией.
После чего проинструктировал, как перейти на чужую территорию и не попасть на пограничный контроль. Закарпатец должен был получить за "услугу" 2000 евро.
Другие инциденты с участием украинцев за рубежом
18 февраля в Черногории украинец на BMW врезался в авто из кортежа премьера. В результате ДТП пострадали трое полицейских.
А в Швейцарии украинец получал соцвыплаты как беженец. При этом он имел Porsche и часто путешествовал по Европе. Мужчину обязали вернуть средства.