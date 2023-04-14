Самоподжог украинца в Кракове: что говорят очевидцы о жутком инциденте

Под зданием генерального консульства Украины в Кракове гражданин нашего государства предпринял попытку самоподжигания 13 апреля. Свидетели рассказали о жутком инциденте.

Журналисты пообщались с очевидцами. Они рассказали о моменте попытки самоподжигания, которую совершил 63-летний украинец в Кракове.

Подробнее об инциденте Украинец в Кракове совершил попытку самоподжига возле консульства

Что говорят очевидцы

По словам свидетелей, мужчина жаловался на коррупцию, разочарование в собственной стране и проблемы внутри Польши. Об этом рассказали журналистке газеты женщины, которые в тот момент находились вблизи консульства. Они слышали, что мужчина жаловался, что за 10 лет жизни в Польше не получил ни от кого помощь.

Нас здесь было, наверное, шесть или семь. В какой-то момент мужчина повесил рюкзак на ограждение и начал кричать, что живет здесь в Польше 10 лет. И что его страна пока ему ничего не дала. Что ему никто не помог,

– рассказала Мария.

Очевидица отметила, что мужчина был взволнован и смущен. В конце концов, его облили какой-то жидкостью и подожгли.

Еще один свидетель, Александр, добавил, что пылало все, кроме ремня и обуви. Мужчину пытались погасить люди, но не смогли этого сделать. В то же время он отметил, что оперативно прибыли сотрудники служб, которые находились вблизи консульства.

Мужчина вел себя иррационально

Об этом заявил пресс-офицер Краковского городского управления полиции Петр Шпех, передает RMF24. Его версия несколько отличается от слов свидетельниц.

Человек, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя иррационально. Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, а потом якобы поджег себя легковоспламеняющимся веществом и начал убегать,

– отметил он.

По словам правоохранителя, мужчина будто выкрикивал призывы к своим землякам. Он призвал их возвратиться на родину и защищать родную землю от врага. Эти возгласы он направил в сторону украинских мужчин, также стоявших в очереди под консульством.

Прокуратура занимается расследованием

Перед следователями стоит задача: выяснить, угрожала ли попытка самоподжигания жизни и здоровью тех, кто стоял рядом с мужчиной. Представитель Окружной прокуратуры в Кракове Януш Гнатко отметил, что производство по делу зарегистрировали в Окружной прокуратуре Кракова-Средигорода Западного.

Известно, что расследование будут проводить по статье 160. Она предусматривает наказание для "того, кто подвергает непосредственной опасности гибели или причинения тяжких телесных повреждений". Если вину докажут, то мужчина может сесть за решетку на три года.