Журналісти поспілкувалися з очевидцями. Вони розповіли про момент спроби самопідпалу, яку здійснив 63-річний українець у Кракові.

Детальніше про інцидент Українець у Кракові здійснив спробу самопідпалу біля консульства

Що кажуть очевидці

За словами свідків, чоловік скаржився на корупцію, розчарування у власній країні та проблеми всередині Польщі. Про це розповіли журналістці газети жінки, які на той момент перебували поблизу консульства. Вони чули, що чоловік скаржився, що за 10 років життя у Польщі не отримав ні від кого допомоги.

Нас тут було, мабуть, шестеро чи семеро. У якийсь момент чоловік повісив рюкзак на огорожу і почав кричати, що живе тут, у Польщі, 10 років. І що його країна досі йому нічого не дала. Що йому ніхто не допоміг,

– розповіла пані Марія.

Очевидиця зазначила, що чоловік був схвильований і збентежений. Зрештою його облили якоюсь рідиною та підпалили.

Ще один свідок, Олександр, додав, що палало все, крім ременя та взуття. Чоловіка намагалися погасити люди, але не змогли зробити цього. Водночас він зауважив, що оперативно прибули співробітники служб, які перебували поблизу консульства.

Чоловік поводився ірраціонально

На цьому наголосив пресофіцер Краківського міського управління поліції Пьотр Шпех, передає RMF24. Його версія дещо відрізняється від слів очевидиць.

Чоловік, який стояв у черзі до консульства, в якийсь момент почав поводитися ірраціонально. Він почав вигукувати гасла українською мовою, а потім нібито підпалив себе легкозаймистою речовиною і почав тікати,

– зазначив він.

За словами правоохоронця, чоловік буцімто вигукував заклики до своїх земляків. Він закликав їх повернутися на батьківщину та боронити рідну землю від ворога. Ці вигуки він спрямував у бік українських чоловіків, які також стояли у черзі під консульством.

Прокуратура займається розслідуванням

Перед слідчими стоїть задача: з'ясувати, чи загрожувала спроба самопідпалу життю та здоров'ю тих, хто стояв поруч із чоловіком. Речник Окружної прокуратури у Кракові Януш Гнатко зазначив, що провадження у справі зареєстрували в Окружній прокуратурі Кракова-Середмістя Західне.

Відомо, що розслідування проводитимуть за статтею 160. Вона передбачає покарання для "того, хто наражає особу на безпосередню небезпеку загибелі або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень". Якщо вину доведуть, то чоловік може сісти за ґрати на три роки.