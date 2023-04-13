Наразі медики надають йому термінову допомогу. Про це 24 Каналу розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

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Постраждалий у критичному стані

Відомо, що чоловік проживав у Польщі. Вранці 13 квітня він прийшов до будівлі генконсульства України у Кракові та намагався скоїти самоспалення.

У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний,

– наголосив Ніколенко.

Також речник МЗС зазначив, що українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями. Вони вже розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії. Консули тримають на контролі надання медичної допомоги українцю та встановлюють зв'язок із його рідними.

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Деталі від польської поліції

Пресофіцер Головного управління міської поліції Кракова Пьотр Шпех в коментарі RMF24 розповів, що чоловіку, який підпалив себе, 63 роки. Інцидент стався близько 07:50.

Пьотр Шпех зазначив: "Людина, яка стояла в черзі до консульства, в якийсь момент почала поводитися нераціонально". За його словами, чоловік почав вигукувати гасла українською, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною.

На місці працював патруль поліції, який разом зі свідком інциденту ліквідував пожежу. До генконсульства викликали швидку.