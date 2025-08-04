В конце июля в польском городе Сопот задержали 36-летнего гражданина Украины. Игорю Г. предъявили обвинение в атаке на местный инфраструктурный объект.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Правда ли, что украинец повредил водопровод в Польше?

Как сообщили прокуроры, повреждение водопроводной инфраструктуры произошло 15 июля. А уже 21 июля задержали украинца.

Ему инкриминируют то, что он проник в глубокую скважину в Сопоте, которая расположена в Трехградском ландшафтном парке.

Игорь мог совершить такие преступления:

уничтожить элементы водопроводной сети;

повредить 5 электрических щитков;

выкрасть документы, чтобы выдать себя за другого.

Самая высокая санкция по этим статьям – лишение свободы до 8 лет.

Показываем Сопот на карте Польши

Город расположен между Гдыней и Гданьском.

Украинец признал свою вину частично.

Он объяснил, что уничтожил силовой кабель электрощитка пункта водоснабжения, а также признался в уничтожении трех электрощитков в районе Семейных садов,

– сообщил прокурор.

Но мотивы не назвали. Rzeczpospolita привела данные, что Игорь Г. мог проникнуть в другой водопровод неделей ранее, но тогда его спугнул прохожий. Дело расследует Агентство внутренней безопасности.

Суд наложил на мужчину временный арест на 3 месяца.

Впрочем, санитарная инспекция проверила пробы воды в водопроводе Сопота и установила, что та пригодна для употребления.