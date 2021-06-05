Украинец пытался отправить в Катар и ОАЭ 12 килограммов янтаря: фото

Пограничники 5 июня разоблачили схему незаконного вывоза янтаря из Украины. Украинец пытался отправить в Катар и Объединенные Арабские Эмираты 12 килограммов "солнечного камня".
Мужчина упаковал янтарь в 2 отдельные посылки. Сейчас правоохранители изъяли конфискованные камни, стоимость которых будет установлена дополнительно.
Читайте также Из Украины пытались вывезти лекарства на сумму в более 10 миллионов гривен
Пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря из Украины
Работники Пограничной и Таможенной служб помешали вывозу янтаря из Украины. 5 июня пограничники оперативно-розыскного подразделения ОКПП "Киев" вместе с сотрудниками Киевской таможни провели проверку международных почтовых отправлений.
В 2 посылках они обнаружили камни янтаря крупных фракций. Некоторые камушки весили до 1,5 килограмма.
Украинец пытался отправить 12 килограммов янтаря / Фото ГПСУ
Правоохранители выяснили, что украинец пытался таким образом отправить "солнечные камни" в Катар и ОАЭ. По факту нарушения таможенных правил служащие ГПСУ составили протоколы.
В Государственной пограничной службе также сообщили, что в 2020 году удалось предотвратить незаконный вывоз через границу почти 600 килограммов янтаря. В первом квартале 2021 года — более 110 килограммов самоцвета.
Пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря / Фото ГПСУ
Незаконная добыча янтаря в Украине: что известно
- В 2019 году Владимир Зеленский подписал законопроект о криминализации незаконной добычи янтаря в Украине. Документ предусматривает предоставление разрешений на добычу камней на определенных земельных участках.
- Несмотря на это, правоохранители постоянно фиксируют случаи незаконной добычи "солнечного камня" и попытки его вывезти с территории Украины.
- 2 июня 2021 года СБУ провела спецоперацию, в ходе которой разоблачила мощный канал контрабанды янтаря в Китай и страны Ближнего Востока.
- В то же время на Ровненщине в урочище "Владимирец восточный" с мая 2021 года возобновили легальную добычу янтаря. Спецразрешение на разработку участка получила компания "Солнечное ремесло".