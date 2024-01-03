Разбил битой 11 автомобилей: пьяного украинца задержали в Польше
Источник:Komenda Miejska Полици в Гданске
В Гданьске пьяный 40-летний гражданин Украины повредил бейсбольной битой 11 автомобилей. Ущерб оценили более чем в миллион гривен.
В полиции рассказали, что сообщение о преступлении поступило 1 января около 07:30. По словам очевидцев, мужчина бил битой по припаркованным автомобилям на одной из автостоянок района Осова.
Смотрите также В полиции опровергли информацию, что якобы раздают повестки на блокпостах в Киеве
Человек сокрушил более десятка автомобилей
Приехав на место происшествия, полицейские в одном из уничтоженных автомобилей заметили мужчину, который лежал на пассажирском сиденье. Облик мужчины соответствовал описанию того, кто крушил автомобили. Так, полицейские задержали 40-летнего гражданина Украины.
Безусловно, полиция провела проверку на алкотестере. Она показала, что мужчина был пьян – в его организме было 2 промилле алкоголя в организме. Кроме этого, правоохранители изъяли бейсбольную биту, которой злоумышленник совершил преступление.
Как выяснила полиция, во время инцидента подозреваемый повредил 11 автомобилей Toyota и Opel. Из-за ударов битой в машинах разбиты стекла, уничтожены зеркала и задние фонари.
Украинец разбил в Польше 11 автомобилей / Фото Komenda Miejska Policji w Gdańsku
В полиции отметили, что общий ущерб в результате этих повреждений составляет почти 140 000 злотых. В гривневом эквиваленте это более 1 миллиона 300 тысяч гривен.
Объясняя свои действия, мужчина рассказал правоохранительным органам, что следил за порядком на придомовой территории и "взял ситуацию в свои руки".
Польские стражи порядка задержали украинца / Фото Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Полиция предъявила 11 обвинений за повреждение имущества. За такое правонарушение украинцу предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Инциденты с украинцами в Польше: последние новости
- В апреле 2023 года 63-летний украинец осуществил попытку самоподжига в Кракове возле консульства Украины. Он стоял у дипучреждения и вылил на себя какую-то жидкость из банки и поджег себя. Украинцу пытались помочь свидетели. Мужчину прооперировали, однако он скончался.
- В связи с инцидентом Окружная прокуратура Кракова возбудила производство. Расследование было открыто по статье о возможной угрозе жизни и здоровью лиц, подвергая их опасности. Согласно польскому законодательству, такое преступление карается лишением свободы сроком до трех лет.
- В ночь с 15 на 16 апреля в польском городе Легница напали на трех украинок. Вероятно, мужчина намеревался ограбить дом, однако его заметила 37-летняя женщина. Поэтому он напал на нее с ножом. После нападения на украинку злоумышленник набросился на ее 14-летнюю дочь и еще одну женщину.