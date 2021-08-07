Кто мы: Ukraїner рассказал о коренных народах Украины

Международный день коренных народов мира – 9 августа. В Украине коренными являются народы, которые сформировались на территории Крымского полуострова, а именно – крымские татары, караимы и крымчаки.

Их статус определяет закон "О коренных народах Украины". Он вступил в силу только в июле 2021 года.

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В течение нескольких последних лет команда Ukraїner исследует в экспедициях многообразие культур, которые сосуществуют на территории Украины.

Результатом стала серия из почти 30 познавательных историй о жизни, порой трагических причинах миграций, быте и культуре, ремеслах и искусстве, интересных инициативах представителей различных национальных сообществ и коренных народов Украины.

Крымские татары

Крымские татары – коренной народ Украины тюркского происхождения, который сформировался на Крымском полуострове и в степной Украине. Они пережили 3 изгнания с родины:

в XVIII веке Крымское ханство захватила Российская империя;

в 1944 году советская власть депортировала их в Центральную Азию;

уже в 2014 году Россия оккупировала Крым.

Несмотря на то, что крымские татары не знали покоя, они все же сумели сохранить свой язык, богатую культуру и традиции. Большая часть крымских татар имеют активную гражданскую позицию, отстаивая украинский Крым. Именно от них сегодня чаще всего можно услышать фразу: "Крым – это Украина!".

Что и как празднуют

Крымские татары исповедуют ислам, поэтому отмечают большинство праздников мусульманского мира, среди которых – Ураза-байрам. Это праздник разговения, который завершает 30-дневный пост от рассвета до заката в течение месяца Рамадан.

Наиболее священной считают 27 ночь месяца Рамадан, которая носит название ночь аль-Кадр или "Кадыр геджеси". Считается, что именно этой ночью мусульманам дарили Коран. К ней готовятся несколько дней: убирают дом, кладбище, наряжаются в новую одежду и тому подобное. За день до праздника отмечают "Арефе геджеси" или День Арафат.

Обычно вечером готовят праздничную еду: слоеные лепешки "катлама", чебуреки, сладости. На полуострове крымские татары всегда все праздники отмечали в семейном кругу. На материке же в основном устраивают мероприятия на базе мечетей. Празднование начинается с праздничного намаза – ежедневной молитвы, которую крымские татары совершают 5 раз в день.

Больше о крымских татарах: смотрите видео

Караимы

Караимы – коренной тюркоязычный народ Украины, который проживает на территории Крымского полуострова с XIII века. Сегодня его представителей осталось там примерно около тысячи. Стержнем караимского сообщества являются их верования: они признают Тору, отказываясь от ее догматических трактовок религиозными учреждениями, так как считают, что интерпретировать Священное Писание должен тот, кто его читает.

На материковой части Украины крупнейшая караимская община действует в Мелитополе, единственная действующая караимская кенаса – в Харькове. В Киеве, Галиче и Луцке остались отдельные представители некогда мощных сообществ.

Что едят караимы

В Крыму, Мелитополе и в литовских караимских сообществах готовят традиционные пирожки с мясом – "Эт аяклак". Представительницы мелитопольской общины считают, что их пирожки заслуживают быть включенными в список нематериального наследия ЮНЕСКО, и прилагают усилия, чтобы караимский пирожок туда попал.

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В целом караимская кухня похожа на еврейскую, но имеет ряд различий и уникальных блюд – это показывает взаимосвязь между иудейским и тюркским происхождением сообщества.

Например, караимы имеют несколько другой рецепт мацы: в отличие от иудейской, где она прессованная, без молока и муки, – у караимов маца круглая, на воде, молоке и сметане. Известны также традиционный картофельный пирог с мясом, который у караимов называется бульбуляк, а еще кибин – пирог, начиненный рисом, луком и мясом утки.

Больше о караимах: смотрите видео

Все истории национальных, этнических сообществ в Украине и их удивительные традиционные праздники – в этом плейлисте.