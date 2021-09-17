Украинка, которая упала в пропасть в Испании, умерла в больнице
17 сентября 2021 , 18:56Читати новину українською
Источник:"РБК-Украина"
Туристка из Украины, пытаясь сделать селфи, упала в пропасть на курорте в Испании. Ее доставили в больницу с серьезными травмами, от которых она позже скончалась.
В МИД сообщили, что инцидент произошел 14 сентября в городе Бенидорм. Девушка, находясь на смотровой площадке, сорвалась в море с 30-метровой высоты.
Читайте также Хотела сделать хорошее селфи: в Испании украинка сорвалась в пропасть
Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице,
– отметили в министерстве.
Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Генеральное консульство Украины в Барселоне предоставляет необходимую консульскую помощь родным погибшей.
Похожие случаи в мире: что известно
- Семья из Британии решила переждать непогоду под деревом и сделать фото.
- Во время одного снимка вблизи ударила молния – они оказались в больнице.
- Им удалось выжить, медики сообщили, что гражданам сильно повезло.