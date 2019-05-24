Украинка Мария Проценко, которая руководила эвакуацией Чернобыля

Мария Проценко была главным архитектором Припяти и впоследствии должна была организовать эвакуацию всех жителей. За три часа они вывезли удивительное количество людей – 27,5 тысяч.

Сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO вызвал волну материалов в СМИ. Критики сходятся в положительных оценках, впрочем, журналист издания The New York Times высказал несколько замечаний. Основное из них: зачем вводить вымышленного персонажа – ученую Ульяну Хомюк – в реальную историю.

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"Если Мейзин хотел разбавить историю, в которой доминируют мужчины, ярким женским персонажем, то почему он не упомянул Марию Проценко", – написало американское издание.

Мария Проценко переехала в Припять в 1978 году. В Припяти ее все знали – главный архитектор отличалась уже даже внешностью. Она родилась в Китае, имя до женитьбы – Му Лань.



Мария Проценко

С полтавчанином Виктором она познакомилась в Казахстане, в конце 1970-х годов супруги переехали на родину мужа. В Припяти они поселились в 1978 году, а через несколько лет Мария Проценко возглавила ключевую должность.



Чернобыль до аварии

Припять возводили по проектам киевского института "Дипромисто". Все было по шаблону, но она пыталась в существующие макеты добавить немного декора и разнообразия. Перепроектировала интерьеры отеля, ресторана и бассейна. С линейкой контролировала все строительные работы в городе.



Чернобыль до аварии

Партийное руководство планировало построить еще несколько энергоблоков, поэтому архитекторы подготовили 20-летний генеральный план развития Припяти вплоть до 2005 года. Чернобыльская трагедия Утром 26 апреля, в субботу, в ее квартире раздался звонок. Как и все руководство города, вызвали на экстренное совещание в исполком. А за 36 часов после взрыва, именно архитектору поручили организовать эвакуацию 50-тысячного города. Читайте также: От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO Сначала надо было определить количество автобусов – Проценко насчитала 1225. Чтобы четко координировать процесс, направилась на въездную дорогу и, держа в руках планы города, лично направляла водителей в определенные дома. Тогда в городе через громкоговорители просили жильцов взять с собой лишь документы, важные вещи и продукты питания на первые дни. Отмечалось, что эвакуация временная.



Мария Проценко с коллегами

Когда, казалось, все уехали, лично села в автобус и ездила по безлюдным улочкам, осматриваясь, никого ли не забыли. Сама же Мария город не оставила – ее заверили, что жители вскоре вернутся. Но проходили месяцы, в город приезжали разве что ликвидаторы.

А однажды, в ее кабинет вошел работник спецслужб. Сообщил, что вокруг города установят ограждение. Колючая проволока должна была уберечь город от мародеров, ведь в магазинах оставались продукты, ценные вещи оставались в квартирах. Попросил провести на карте линии, чтобы строители не задели подземные коммуникации.

Надежду, что сюда кто-то вернется, окончательно перечеркнули биологи из Академии наук. В частных разговорах констатировали, что территория очистится за тысячи лет.

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В 2008 году в интервью "Украинской правде" Мария Проценко рассказала, что после чернобыльских событий в 1991 году заболела парапарезом – разновидность паралича позвоночника, который вызывают нервные стрессы.

Мне вообще пророчили, что ходить не буду. После аварии у меня начались головные боли, понос, подскочило давление. Я не знала, от чего это. Думала, что забеременела, мол, токсикоз. Нигде в мозгах не зашевелилось, что это может быть реакция на радиоактивность,

– вспомнила Мария Проценко.

В Киеве главную ее пригласили преподавать в институт художественного моделирования и дизайна.

История Марии Проценко, видимо, никогда бы не вышла в общественность, если бы британский журналист Адам Хиггинбосем не собрал десятки подобных историй в книге "Чернобыль в полночь".