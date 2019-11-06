Украинка сделала важное открытие в генетике: какие возможности это откроет

Украинка Ольга Дудченко – известная в мире смотрительница зоопарка. Однако не в традиционном смысле: женщина не кормит животных и не заботится о чистоте клеток. Ольга "заполняет вольеры" так называемого зоопарка ДНК – расшифровывает и систематизирует геномы животных. Международный проект DNA Zoo родился благодаря ее исследованиям в области генетики.

Ольга Дудченко родилась и выросла в Киеве. Училась в Московском физико-технологическом институте, где занималась теоретической биофизикой. В 2012 году стала кандидатом физико-математических наук. И оказалась на распутье – хотелось попробовать себя в новой сфере.

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Новые перспективы открылись перед исследовательницей в США. Ольга попала в лабораторию, которая работает на базе университета Райса в Хьюстоне, штат Техас. Вместе с командой ученых во главе с генетиком Эрезом Эйденом начала работать над технологиями расшифровки геномов.



Ученый Эрез Эйден

Что такое геном

Полный набор генетической информации организма, закодированной в ДНК. Это "инструкция" существования всего живого на Земле, закодированная в хромосомах внутри ядра каждой клетки.

Каждая из хромосом строится из ДНК, которая состоит из последовательности нуклеотидов-групп органических соединений. Прочитать геном организма означает восстановить правильную последовательность нуклеотидов в хромосомных парах. Это титаническая работа, ведь молекулы очень длинные.

Интересно! Если растянуть молекулы ДНК одной клетки человеческого организма, длина цепи будет достигать двух метров.

Современные технологии позволяют за считанные дни считать ДНК арахиса или баклажана. Но они выдают сотни миллионов неорганизованных фрагментов кода.



Молекулы ДНК очень длинные

Украинская исследовательница сравнивает процесс расшифровки генома со сборкой чрезвычайно большого пазла: не всегда понятно, какой кусок хромосомы чего касается.

Мы придумали способ, как визуально представить данные и превратить проблему сборки пазла в "Тетрис". Мы научили компьютеры играть в эту игру,

– отметила Дудченко.

Именно она разработала алгоритм, который помогает упорядочить кусочки кода ДНК в правильном порядке.

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Благодаря ее методу секвенирования ДНК происходит гораздо быстрее и дешевле. Если в 2001 году на расшифровку генома человека понадобилось почти четыре миллиарда долларов, то сейчас такую работу можно сделать за тысячу.

В 2019-м Ольга со своей разработкой попала в престижный международный рейтинг инноваторов в возрасте до 35 лет. Его метод открывает новые возможности для сельского хозяйства – важные культуры можно сделать более устойчивыми к определенным заболеваниям. Он может быть полезным и в медицине.

Расшифровка генома пациента не дороже, чем процедура МРТ. Если врачу нужно знать ваш геном, эта технология делает это возможным,

– отметила исследовательница.

Сейчас Ольга углубилась в изучение геномов животных. В 2018 году запустила проект DNA Zoo. Вместе с коллегами из разных стран создает открытую бесплатную базу геномов всех живых организмов на Земле.



Дудченко вместе со своими коллегами

Сейчас в коллекции DNA Zoo – примерно сто описанных видов. В приоритете – расшифровка геномов животных, находящихся под угрозой вымирания. По словам Дудченко, возможно, ДНК – это все, что останется от них однажды.

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Единая база геномов откроет перед будущими поколениями не только возможности в изучении эволюции видов. А и, наверное, позволит восстановить определенные популяции.