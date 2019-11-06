Українка зробила важливе відкриття у генетиці: які можливості це відкриє

Українка Ольга Дудченко – відома у світі наглядачка зоопарку. Проте не в традиційному сенсі: жінка не годує тварин і не дбає про чистоту кліток. Вона "заповнює вольєри" так званого зоопарку ДНК – розшифровує і систематизує геноми тварин. Міжнародний проект DNA Zoo народився завдяки її дослідженням у галузі генетики.

Ольга Дудченко народилася і виросла у Києві. Навчалася в Московському фізико-технологічному інституті, де займалася теоретичною біофізикою.

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У 2012 році стала кандидатом фізико-математичних наук. І опинилася на роздоріжжі – хотілося спробувати себе в новій сфері.

Нові перспективи відкрилися перед дослідницею у США. Ольга потрапила в лабораторію, яка працює на базі університету Райса у Х'юстоні, штат Техас. Разом із командою науковців на чолі із генетиком Ерезом Ейденом почала працювати над технологіями розшифрування геномів.



Науковець Ерез Ейден

Що таке геном Повний набір генетичної інформації організму, закодованої в ДНК. Це "інструкція" існування усього живого на Землі, закодована у хромосомах всередині ядра кожної клітини.

Кожна із хромосом будується із ДНК, яка складається із послідовності нуклеотидів – груп органічних сполук. Прочитати геном організму означає відновити правильну послідовність нуклеотидів у хромосомних парах. Це титанічна робота, адже молекули дуже довгі.

Цікаво! Якщо розтягнути молекули ДНК однієї клітини людського організму, довжина ланцюга сягатиме двох метрів.

Сучасні технології дозволяють за лічені дні рахувати ДНК арахісу або баклажана. Але вони видають сотні мільйонів неорганізованих фрагментів коду.



Молекули ДНК – дуже довгі

Українська дослідниця порівнює процес розшифрування геному зі складанням надзвичайно великого пазла: не завжди зрозуміло, який шматок хромосоми чого стосується.

Ми придумали спосіб, як візуально представити дані й перетворити проблему складання пазла у "Тетріс". Ми навчили комп'ютери грати у цю гру,

– зазначила Дудченко.

Саме вона розробила алгоритм, який допомагає впорядкувати шматочки коду ДНК у правильному порядку.

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Завдяки її методу секвенування ДНК відбувається набагато швидше й дешевше. Якщо у 2001 році на розшифрування геному людини знадобилося майже чотири мільярди доларів, то зараз таку роботу можна зробити за тисячу.

У 2019-му Ольга зі своєю розробкою потрапила у престижний міжнародний рейтинг інноваторів у віці до 35 років. Її метод відкриває нові можливості для сільського господарства – важливі культури можна зробити більш стійкими до певних захворювань. Він може бути корисним і у медицині.

Розшифровка геному пацієнта не дорожча, ніж процедура МРТ. Якщо лікареві потрібно знати ваш геном, ця технологія робить це можливим,

– наголосила дослідниця.

Зараз Ольга заглибилася у вивчення геномів тварин. У 2018 році запустила проєкт DNA Zoo. Разом із колегами з різних країн створює відкриту безкоштовну базу геномів усіх живих організмів на Землі.



Дудченко разом зі своїми колегами

Зараз у колекції DNA Zoo – приблизно сто описаних видів. У пріоритеті – розшифрування геномів тварин, що перебувають під загрозою вимирання. За словами Дудченко, можливо, ДНК – це все, що залишиться від них одного дня.

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Єдина база геномів відкриє перед майбутніми поколіннями не тільки можливості у вивченні еволюції видів. А й, напевно, дозволить відновити певні популяції.