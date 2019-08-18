Українка потрапила до престижного рейтингу інноваторів до 35 років: вона створює ДНК-зоопарк

Українка Ольга Дудченко увійшла до списку 35 молодих винахідників, який оприлюднив Массачусетсський інститут технологій. Особливість цього рейтингу полягає у тому, що до нього потрапляють науковці до 35 років. Публікують його щорічно з 1999 року.

Наразі Ользі Дудченко – 34 та вона є науковим співробітником Бейлорського коледжу медицини (Х’юстон, США) та Університету Райса (також Х’юстон, США).

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Українка Ольга Дудченко потрапила у рейтинг інноваторів до 35 років за версією МІТ

Суть її інновації полягає в тому, що сучасні машини з секвенування ДНК працюють досить швидко, проте вони видають мільярди хаотично розкиданих фрагментів коду ДНК. Ольга Дудченко зуміла впорядкувати ці шматочки в правильному порядку, щоб виявити фактичний геном. Відтак, процес секвенування відбувається швидше та дешевше.

Дудченко використовує так званий Hi-C-метод для визначення організації хромосом в клітині. Його розробили для вивчення того, як складаються хромосоми, аби показати, які фрагменти ДНК перебувають фізично близько один до одного. У поєднанні з іншими методами і алгоритмами, до яких долучилася українка, Hi-C допомагає спростити складання геномів.

Сьогодні дослідниця разом з колегами працює над створенням так званого ДНК-зоопарку. У 2018 році вони вже презентувала перші результати роботи. Мета проекту – розшифровувати геноми тварин, що вимирають, і стосується він послідовності хромосом для гепарда, червоної панди, бразильського дикобраза та загалом 50 видів тварин.

За словами науковців, через стрімкі темпи вимирання видів у світі, можливо, ДНК – єдине, що залишиться від них одного дня. Відтак, перед ними стоїть завдання охарактеризувати геном кожного виду на планеті. Зауважимо, що на сайті ДНК-зоопарку публікують нові дані щотижня.

Геном – це повний набір генетичної інформації організму, закодованої в ДНК.

До слова, нещодавно українка Зоя Литвин увійшла до п'ятірки жінок-підприємців за версією рейтингу WE Empower UN SDG Challenge. До цього рейтингу потрапляють жінки, які втілюють у своїй роботі цілі сталого розвитку ООН.