12:59
30 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін у пошуках дна. Газманов рятує Сибір
      Вєсті Кремля
      21:23, 29 липня
      Вєсті.UA: Хто стане наступним прем'єром. Як триває навчання "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:01, 29 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Українка вперше в історії увійшла до топ-5 жінок-підприємців ООН

      467 Читать новость на русском
      Зоя Литвин увійшла до топ-5 жінок-підприємців ООН
      Зоя Литвин увійшла до топ-5 жінок-підприємців ООН / Фото з Facebook Зої Литвин

      Українська освітянка Зоя Литвин увійшла до топової п'ятірки жінок-підприємців за версією рейтингу WE Empower UN SDG Challenge. Це глобальний конкурс для жінок, які втілюють у своїй роботі цілі сталого розвитку ООН.

      Досягнення Зої – унікальне, адже вона стала першою громадянкою України, котра потрапила до цього рейтингу. Також, за результатами конкурсу, Литвин визнали найкращою бізнесвумен року Східної Європи.

      Читайте також: Перший в Україні випускник вишу із синдромом Дауна знайшов роботу за фахом

      Танцюю від радості та ділюся приємною новиною – ООН мене щойно внесли до Топ-5 жінок-підприємиць року! Така у них є відзнака для жінок всього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина у цьому рейтингу вперше,
      – радісно повідомила Литвин.

      Вона розповіла, що вже у вересні виступить на Асамблеї ООН в Нью-Йорку та зустрінеться з найуспішнішими підприємциями та дипломатами світу. 

      "Мені надзвичайно приємно, що вдалося привернути увагу світу до наших українських освітніх ініціатив", – додала жінка.

      В ООН відзначили Зою за досягнення у галузі надання якісної освіти, у запобіганні соціальної нерівності та партнерстві задля досягнення цих важливих цілей.

       

      Що відомо про Зою Литвин? Голова громадської організації "Освіторія" і засновниця Новопечерський школи. Вона вважається елітним навчальним закладом, де в основному навчаються діти заможних батьків - політиків, багатих чиновників, бізнесменів.

      Також Литвин керує освітніми проектами, які включають в себе безкоштовну онлайн-платформу для навчання вчителів з бідних районів.

      Одружена з відомими політиком і бізнесменом Василем Хмельницьким. Пара виховує сина.

      blog_ava
      Як позбутися мішків під очима в домашніх умовах: 7 дієвих способів
      сьогодні
      17391
      Теги: Новини України Нагороди Бізнес Освіта ООН
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Протесты в России показали Украине, насколько важна свобода выбора
      сьогодні , 12:00 Протесты в России показали Украине, насколько важна свобода выбора
      Юрій Бутусов 530
      Руслан Стефанчук – потенційний віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо
      сьогодні , 11:30 Руслан Стефанчук – потенційний віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо
      Наталя Боднар 13569
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради
      сьогодні , 11:11 Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради
      Наталя Боднар 18543
      Новий уряд: коли і як Україні оберуть міністрів
      сьогодні , 09:30 Новий уряд: коли і як Україні оберуть міністрів
      2198
      Як НАЗК співпрацює з недоброчесними суддями: шокуючі факти
      29 липня , 23:00 Як НАЗК співпрацює з недоброчесними суддями: шокуючі факти
      Роман Маселко 993
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук