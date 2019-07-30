Українка вперше в історії увійшла до топ-5 жінок-підприємців ООН

Українська освітянка Зоя Литвин увійшла до топової п'ятірки жінок-підприємців за версією рейтингу WE Empower UN SDG Challenge. Це глобальний конкурс для жінок, які втілюють у своїй роботі цілі сталого розвитку ООН.

Досягнення Зої – унікальне, адже вона стала першою громадянкою України, котра потрапила до цього рейтингу. Також, за результатами конкурсу, Литвин визнали найкращою бізнесвумен року Східної Європи.

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Танцюю від радості та ділюся приємною новиною – ООН мене щойно внесли до Топ-5 жінок-підприємиць року! Така у них є відзнака для жінок всього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина у цьому рейтингу вперше,

– радісно повідомила Литвин.

Вона розповіла, що вже у вересні виступить на Асамблеї ООН в Нью-Йорку та зустрінеться з найуспішнішими підприємциями та дипломатами світу.

"Мені надзвичайно приємно, що вдалося привернути увагу світу до наших українських освітніх ініціатив", – додала жінка.

В ООН відзначили Зою за досягнення у галузі надання якісної освіти, у запобіганні соціальної нерівності та партнерстві задля досягнення цих важливих цілей.

Що відомо про Зою Литвин? Голова громадської організації "Освіторія" і засновниця Новопечерський школи. Вона вважається елітним навчальним закладом, де в основному навчаються діти заможних батьків - політиків, багатих чиновників, бізнесменів.



Також Литвин керує освітніми проектами, які включають в себе безкоштовну онлайн-платформу для навчання вчителів з бідних районів.



Одружена з відомими політиком і бізнесменом Василем Хмельницьким. Пара виховує сина.