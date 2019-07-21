00:21
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Перший в Україні випускник вишу із синдромом Дауна знайшов роботу за фахом

      2274 Читать новость на русском
      Богдан Кравчук з синдромом Дауна працюватиме екскурсоводом у музеї
      Богдан Кравчук з синдромом Дауна працюватиме екскурсоводом у музеї / Volynnews.com

      Першому в Україні хлопцю зі синдромом Дауна, який отримав вищу освіту, запропонували роботу. Богдан Кравчук із Луцька вже сходив на співбесіду.

      Богдан Кравчук зі синдромом Дауна отримав диплом бакалавра історії. Хлопець був наполегливим студентом, а вивчення історії йому приносило задоволення.

      Читайте також: Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори

      Перед співбесідою хвилювався і сам випускник вишу, і його мама Євгенія Кінах, повідомляє ТСН. На них чекали в інституті післядипломної освіти – Кравчуку запропонували посаду екскурсовода у музеї.

      Буде фрагменти екскурсій проводити та з експонатами працювати. Він же історик,
      – розповів директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Петро Олешко.

      Одразу після написання заяви хлопцю показали робоче місце і познайомили з його керівницею Аллою Анатоліївною.

      Цю роботу Кравчук отримав через тиждень після завершення навчання. Разом із роботою хлопець отримав від благодійного фонду щомісячну стипендію у 3 тисячі гривень.

      Молодого екскурсовода вже заохочують зробити авторські екскурсії на теми, які його цікавлять – і це буде справжній туристичний ексклюзив. У серпні на історика вже чекають на роботі.

      Що таке синдром Дауна? Найпоширеніша генетична аномалія: коли у клітинах людини є зайва хромосома. Ця аномалія не залежить від способу життя батьків, їхнього здоров'я, шкідливих звичок, кольору шкіри, національності. Дітей з синдромом Дауна вилікувати неможливо, адже це не хвороба.

      Через наявність цієї генетичної аномалії у людини з синдромом Дауна є низка особливостей, внаслідок яких дитина може повільніше розвиватися і пізніше від своїх однолітків проходити загальні для всіх дітей етапи розвитку. Таким малюкам важче вчитися. При цьому більшість дітей з синдромом Дауна можуть робити те, що вміють інші діти.

      Більшість дітей з синдромом Дауна можуть навчитися ходити, їсти, одягатися, розмовляти, гратися, займатися спортом. На сьогодні немає жодних сумнівів у тому, що діти з синдромом Дауна навчаються.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9546
      Теги: Новини України Новини культури Освіта Новини Луцька
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 21 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 539
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2739
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2023
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      367
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук