Перший в Україні випускник вишу із синдромом Дауна знайшов роботу за фахом

Першому в Україні хлопцю зі синдромом Дауна, який отримав вищу освіту, запропонували роботу. Богдан Кравчук із Луцька вже сходив на співбесіду.

Богдан Кравчук зі синдромом Дауна отримав диплом бакалавра історії. Хлопець був наполегливим студентом, а вивчення історії йому приносило задоволення.

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Перед співбесідою хвилювався і сам випускник вишу, і його мама Євгенія Кінах, повідомляє ТСН. На них чекали в інституті післядипломної освіти – Кравчуку запропонували посаду екскурсовода у музеї.

Буде фрагменти екскурсій проводити та з експонатами працювати. Він же історик,

– розповів директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Петро Олешко.

Одразу після написання заяви хлопцю показали робоче місце і познайомили з його керівницею Аллою Анатоліївною.

Цю роботу Кравчук отримав через тиждень після завершення навчання. Разом із роботою хлопець отримав від благодійного фонду щомісячну стипендію у 3 тисячі гривень.

Молодого екскурсовода вже заохочують зробити авторські екскурсії на теми, які його цікавлять – і це буде справжній туристичний ексклюзив. У серпні на історика вже чекають на роботі.

Що таке синдром Дауна? Найпоширеніша генетична аномалія: коли у клітинах людини є зайва хромосома. Ця аномалія не залежить від способу життя батьків, їхнього здоров'я, шкідливих звичок, кольору шкіри, національності. Дітей з синдромом Дауна вилікувати неможливо, адже це не хвороба.



Через наявність цієї генетичної аномалії у людини з синдромом Дауна є низка особливостей, внаслідок яких дитина може повільніше розвиватися і пізніше від своїх однолітків проходити загальні для всіх дітей етапи розвитку. Таким малюкам важче вчитися. При цьому більшість дітей з синдромом Дауна можуть робити те, що вміють інші діти.



Більшість дітей з синдромом Дауна можуть навчитися ходити, їсти, одягатися, розмовляти, гратися, займатися спортом. На сьогодні немає жодних сумнівів у тому, що діти з синдромом Дауна навчаються.