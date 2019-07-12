Хлопець зі синдром Дауна вперше здобув вищу освіту в Україні

Житель Луцька Богдан Кравчук зі синдромом Дауна вперше в Україні здобув вищу освіту.

Як повідомила працівниця інституту Національної пам'яті Леся Бондарук, хлопець отримав диплом бакалавра історії.

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Вона пригадала, як п'ять років тому вона з мамою Богдана боролися за його право на вищу освіту. Своєю наполегливістю він довів, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти.

За її словами, під час навчання хлопець був наполегливим студентом, а вивчення історії йому приносило задоволення.

"Його приклад – це промінь надії для батьків особливих дітей. Тому що тепер вони знають, що якщо вірити в своїх дітей і розвивати їх можливості, то мрії здійснюються", – наголосила Бондарук.