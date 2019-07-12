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      Хлопець зі синдром Дауна вперше здобув вищу освіту в Україні

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      Хлопець зі синдром Дауна вперше здобув вищу освіту в Україні
      Хлопець зі синдром Дауна вперше здобув вищу освіту в Україні / Фото з соціальних мереж

      Житель Луцька Богдан Кравчук зі синдромом Дауна вперше в Україні здобув вищу освіту.

      Як повідомила працівниця інституту Національної пам'яті Леся Бондарук, хлопець отримав диплом бакалавра історії.

      Варте уваги! 13-річна вінничанка з синдромом Дауна перемогла у міжнародному конкурсі краси

      Вона пригадала, як п'ять років тому вона з мамою Богдана боролися за його право на вищу освіту. Своєю наполегливістю він довів, що радянську норму з 70-х років про заборону на вищу освіту людям з особливими потребами можна побороти сучасними підходами до освіти.

      За її словами, під час навчання хлопець був наполегливим студентом, а вивчення історії йому приносило задоволення. 

      "Його приклад – це промінь надії для батьків особливих дітей. Тому що тепер вони знають, що якщо вірити в своїх дітей і розвивати їх можливості, то мрії здійснюються", – наголосила Бондарук.

       

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      Теги: Новини України Освіта Новини Луцька
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