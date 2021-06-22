Часть Украины накрыла мощная пылевая буря: могла "прийти" из России – видео

По нескольким регионам Украины 21-22 июня пронеслась пылевая буря. Метеорологи назвали несколько версий, что именно могло ее вызвать.

В то же время очевидцы этого явления публикуют снимки в соцсетях. В воздухе видны пыль и другие частицы. Впрочем, по словам местных жителей, запаха дыма неслышно.

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Где наблюдали явление

О пылевой буре сообщали, в частности, в Полтавской, Черниговской, а впоследствии – и в Киевской областях. В этих регионах существенно ухудшилась видимость.

Согласно данным Укргидрометцентра, они свидетельствуют о том, что "пылевое облако" протянулось от Запорожской области через Днепропетровскую, Полтавскую, Черкасскую области до Киева и Черниговской области.

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Ситуация над дорогами Черниговской области / Фото BBC



Пыльная буря в Украине / Фото BBC

Почему могла возникнуть пылевая буря

Есть несколько версий, одна из них – последствия чрезмерной жары. В Украинском гидрометеорологическом институте объяснили, что именно температурная инверсия могла спровоцировать смог.

Однако там не исключают, что пылевая буря могла "прийти" в Украину из Средней Азии. То есть фактически принесла пыль из Казахстана или других тамошних регионов.

Сейчас ученые больше склоняются именно к "азиатской" версии. В то же время отмечают, что это явление нужно продолжать изучать и анализировать.

Версию о пылевой буре из Азии, а именно – из России, поддержал и украинский метеоролог Валерий Латуха. В своем фейсбуке он опубликовал спутниковые снимки. По словам специалиста, песчаную бурю в Украину нанесло из Астраханских полупустынных степей. Латуха сообщил, что это явление называется "Астраханский суховей".

В Украинском гидрометцентре не исключают такой вероятности после того, как проанализировали спутниковые снимки. В то же время ранее пользователи сети показали кадры суховея в России.

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