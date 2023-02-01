Аэроразведка в действии: как наши дроны не оставляют оккупантам никаких шансов

Украинская разведка использует новые технологии. Мастерство наших разведчиков позволяет в разы снизить расход артиллерийских припасов и увеличить их эффективность.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель подразделения военной разведки TERRA Николай Волохов – позывной «Абдула». Украинская аэроразведка имеет особую мотивацию, потому что она защищает свою землю.

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По словам Волохова, современная война – это, в первую очередь, война артиллерии и ракетных систем. С начала полномасштабного вторжения Украина, хоть и имела определенный запас артиллерийских снарядов, но стремительно его тратила. Восстановить его самостоятельно нет, с этим Украине помогают союзники.

Запад сам определяет, сколько он может предоставить нам боеприпасов, САУ, ствольной артиллерии и т.д. Своими силами мы можем повысить эффективность их использования,

– подчеркнул военный.

Эффективность аэроразведки

Если огонь ведется без коррекции, нужно использовать около 100 боеприпасов ствольной артиллерии. Если с корректировкой, часто бывает достаточно и 10, подчеркнул разведчик.

Волохов объяснил, что артиллерийские системы приобрести чрезвычайно сложно, дроны DJI, которыми пользуются разведчики, можно купить в магазине.

Волохов об эффективности аэроразведки: смотреть видео

Преобладание над Россией

В аэроразведке Украина существенно превосходит врага, подчеркнул военный. Это происходит благодаря инициативности украинцев, ведь наши разведчики защищают свою землю.

Россияне пытаются копировать наши достижения, также закупают дроны DJI, но у них это не получается, потому что происходит из-под принуждения.

– подчеркнул военный.

В то же время истории успешных украинских БПЛА – это истории людей, которые сами проявили инициативность, закупили дроны, самостоятельно пришли к определенной тактике работы и помогают наносить сокрушительные удары по врагу.

Запад увеличивает военную помощь Украине