Про це 24 Каналу розповів керівник підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов – позивний «Абдула». Українська аеророзвідка має особливу мотивацію, бо вона захищає свою землю.

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За словами Волохова, сучасне війна – це, в першу чергу, війна артилерії та ракетних систем. З початку повномасштабного вторгнення Україна, хоч і мала певний запас артилерійських снарядів, однак стрімко його витрачала. Відновити його самостійно змоги немає, з цим Україні допомагають союзники.

Захід сам визначає скільки він може надати нам боєприпасів, САУ, ствольної артилерії тощо. Своїми силами ми можемо збільшити ефективність їх використання,

– наголосив військовий.

Ефективність аеророзвідки

Якщо вогонь ведеться без коригування, потрібно використати близько 100 боєприпасів ствольної артилерії. Якщо з коригуванням, то часто буває достатньо і 10, підкреслив розвідник.

Волохов пояснив, що артилерійські системи придбати надзвичайно складно, натомість дрони DJI, якими користуються розвідники, можна купити у магазині.

Волохов про ефективність аеророзвідки: дивитись відео

Переважання над Росією

В аеророзвідці Україна суттєво переважає ворога, наголосив військовий. Це відбувається завдяки ініціативності українців, адже наші розвідники захищають свою землю.

Росіяни намагаються копіювати наші здобутки, також закуповують дрони DJI, але в них це не виходить, бо відбувається з-під примусу,

– наголосив військовий.

Натомість історії успішних українських БПЛА – це історії людей, які самі проявили ініціативність, закупили дрони, самостійно прийшли до певної тактики роботи і допомагають завдавати нищівних ударів по ворогу.

Захід збільшує військову допомогу Україні