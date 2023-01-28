Танки під час контрнаступу ефективні лише в комплексі з іншою зброєю. Про це для 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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"Якщо говоритимемо про напрямки, то, наприклад, візьмемо Мелітополь чи Луганський напрямок. Щоб наступати там, треба сформувати ударну групу з чотирьох бригад на кожному з напрямків", – зазначив експерт.

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Як діятимуть танки

За словами Нарожного, ударні групи має підтримувати артилерія та окрема танкова бригада. Щоб створити танкову бригаду, потрібно приблизно 120 – 150 танків.

Тобто 300 танків – це 2 бригади. Такими двома бригадами зможемо, якщо будуть вільні загальновійськові бригади, підтримувати наступ на двох напрямках. Це суб'єктивне судження, бо невідомо, чи є у нас ці ресурси, бо наступає піхота, а не танки, – розповів Нарожний.

Він наголосив, що завдання танка – підтримка піхоти на полі бою і питання впирається у всі інші роди військ. Як зазначив Нарожний, перед тим, як танк наступає, мають пройти сапери, щоб звільнити територію від мін.

"Танк не може їхати навмання. Він є частиною неймовірно великого механізму, яким є армія. Проте повторюсь – 300 танків дають можливість наступати на декількох напрямках одночасно", – додав військовий експерт.

Росіяни посилили обстріли

Окупанти намагаються прорватись до Вугледара. Речник Східного угруповання Сергій Череватий сказав про 300 обстрілів, десятки штурмів. Нарожний зазначив, що це дуже інтенсивно, бо мовиться про десятки тисяч артилерійських пострілів на добу.

"Росіяни приблизно 2 місяці стріляли по 5 – 6 тисяч пострілів по всій лінії зіткнення. Таким чином акумулювали артилерійські боєприпаси. Проте у нас з'явилася можливість проводити контрбатарейну боротьбу. Кожен постріл – це можливість визначити артилерійську установку, яка атакує. Є шанс їх знищити. Мені точно відомо, що наші військові успішно полюють на них", – повідомив Нарожний.

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