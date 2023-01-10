Даже с 15 местом в мире: почему военная мощь Украины до сих пор недооценена

В новом рейтинге Global Firepower украинское войско оказалось на 15-м месте во всем мире, улучшив свои показатели сразу на 7 позиций. Но, несмотря на это, даже невооруженным глазом заметно, что военная мощь Украины остается недооцененной.

Почему Украину до сих пор несколько недооценивают в военном плане, 24 Канал анализировал в своем материале. Все данные мы взяли из анализа Global Firepower и официальных источников, таких как Минобороны и Генеральный штаб ВСУ.

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Рейтинг сильнейших армий мира

В начале 2023 года аналитики Global Firepower подготовили новый рейтинг сильнейших армий мира. Если сравнивать с прошлогодним, в топ-15 произошли существенные изменения, касающиеся преимущественно Азии и Европы, а больше всего Украины.

США, Россия, Китай, Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция, Италия, Турция, Бразилия, Индонезия, Египет, Украина.

Из ключевых перемен – Великобритания вошла в топ-5 сильнейших армий, потеснив Японию, а Пакистан обогнал Францию и ту же Японию. Единственный новичок в топ-15 – Украина, потеснившая из рейтинга Иран.

Среди существенных изменений вне топ-15 заметно резкое падение рейтинга Германии, которая с 16 позиции опустилась на 25. Украина теперь на 6-м месте в Европе, если учитывать к европейским армиям Россию и Турцию.

Но, похоже, даже это не до конца справедливая оценка военной мощи нашего государства. Особенно если учитывать критерии для формирования рейтинга. Об этом все рассказываем дальше.

Как Украину недооценивают

Один из первых критериев – численность населения государства и его армии. Здесь и возникают первые вопросы к тем, кто формировал этот рейтинг.

Общая численность регулярной армии Украины оценивается в 200 тысяч человек. Эта цифра была бы очень похожа на правду, если бы за окном был январь 2022 года. Но сейчас уже 2023 год.

После полномасштабного вторжения численность сил обороны Украины ощутимо возросла. Еще летом 2022 года Министерство обороны называло официальное количество в более 1 миллиона человек, привлеченных к обороне государства тем или иным способом.К концу года это количество, вероятнее всего, только возросло. Теперь взглянем на рейтинг самых многочисленных армий – с приблизительным количеством в 1 миллион, Украина поднимется в рейтинге на 6 позицию вместо 23, куда ее засчитали.

В общей сложности из 53 показателей, по которым аналитики определяют рейтинг Global Firepower, Украина вошла в топ-10 только по трем. Это количество самоходной артиллерии, РСЗО и запасы угля. Не слишком справедливо в отношении армии, которая уже почти год дает по ушам "второй армии мира", не правда ли?

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Военная техника Украины

Начнем с танков. По их численности Украина расположилась на 13 месте с 1 тысячей 890 танками. Это на 706 танков меньше, чем в прошлом году.

Можно догадаться, что аналитики считают, что именно такое количество танков могла потерять Украина за время полномасштабной войны против России. Правдоподобно? Не исключено, что так и может быть. Ведь с танками партнеры нам практически не помогали – только с советскими образцами.

Но посмотрим, что там у другого участника этой войны – России. Она в этом рейтинге до сих пор на первом месте с танковыми войсками численностью 12 тысяч 566 единиц. Это на 146 единиц больше, чем в начале 2022 года.

, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла в Украине 3 тысячи 80 танков. Но, как утверждают аналитики Global Firepower, за это же время она смогла создать еще больше новых.

А это правдоподобно? Вряд ли. Как мы знаем, некоторым образцам российских танков по 30, 40, 50, а то и больше лет. Даже математически невозможно за год повторить то, что создавалось десятилетиями.

По численности авиации Украина оказалась за пределами даже топ-30. Пожалуй, такая оценка вполне справедлива, ведь серьезных самолетов и вертолетов нам партнеры до сих пор не предоставили.

А вот довольно интересная ситуация в артиллерии. В частности, и по оценке России. Так, в новом рейтинге у нее указано 6 тысяч 575 самоходных артиллерийских систем (на 1 больше, чем в прошлом) и 4 тысячи 336 буксируемых гаубиц (на 3 тысячи 235 единиц меньше, чем в прошлом году).

То есть потери российской артиллерии аналитики оценили по меньшей мере в 3 тысячи единиц. Правда, речь прежде всего о буксируемых гаубицах. Генштаб ВСУ дает более скромную оценку потерь России: 2 тысячи 69 потерянных единиц по состоянию на 9 января.

По данным аналитиков, Украина имеет 953 САУ (10 место и на 114 единиц меньше, чем в прошлом году) и 889 гаубиц (14 место в мире и на 1 тысячу 151 единицу меньше, чем в 2022 году).

Здесь тоже возникают серьезные вопросы, ведь артиллерия – это тот тип вооружения, на который партнеры делали наибольший акцент в помощи Украины. В частности, только по официальным данным, нам передали:

САУ KRAB (Польша);

гаубицы M777 (США, Австралия, Канада);

гаубицы FH70 (Италия);

САУ Panzerhaubitze 2000 (Германия, Нидерланды);

САУ CAESAR (Франция);

САУ M109 (Норвегия);

САУ Zuzana 2 (Словакия, Дания, Германия, Норвегия).

И это только артиллерия западных образцов 155 калибра – так называемого стандарта НАТО. Кроме них, партнеры также предоставили много советской артиллерии по своим запасам.

В каждом случае речь идет о десятках единиц. На фоне этого оценка потерь артиллерии Украиной и Россией опять выглядит несправедливо.

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Сравнение мощности Украины и России

В общем, Global Firepower выделяют 8 ключевых аспектов, по которым и определяют военную мощь того или иного государства. По семи из них Украина уступает России.

Речь о человеческих ресурсах, воздушных, наземных, военно-морских силах, национальных ресурсах, финансах и логистике. У Украины лучше ситуация только в вопросе географии.

В вопросах, например, человеческого ресурса, воздушных и морских сил и национальных ресурсов нет никаких вопросов. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что численность армии России аналитиками тоже ощутимо недооценена.

Global Firepower называет 830 тысяч общей численностью русской армии. Хотя даже официально Владимир Путин увеличил численность армии с 1 января 2023 года до 1,5 миллиона человек.

Кроме того, предположительно, аналитики говорят только о вооруженных силах России. Но сюда стоит отнести и нацгвардию и наемников из разных ЧВК, как "Вагнера", "Лига", "Патриот" и т.д. Они также вовлечены в войну против Украины.

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Вопросы возникают к 3 другим пунктам – наземным силам, финансам и логистике. Что касается наземных сил мы уже выше указывали на несправедливые оценки аналитиков по численности танков и артиллерии. Несомненно, Россия здесь действительно имеет преимущество, но оно минимально, а не столь огромно, как его представляют. В противном случае, Украины уже бы банально не было.

Что касается финансов есть вопросы к тому, что аналитики сравнивают только бюджетные возможности двух стран. То есть здесь абсолютно не учтена помощь Украине от партнеров, которая играет одну из ключевых ролей в этой войне.

В случае с Россией рейтинг не учитывает западные санкции. То есть, для Украины не учли один из ее ключевых "козырей", а для России закрыли глаза на ее самую большую головную боль. Не совсем справедливо, правда?

Так же и с логистикой. Несомненно, Украина уступает России по этому показателю. Но справедливо отметить, что боевые действия продолжаются именно на территории Украины. Потому российская логистика здесь отходит на второй план.

Что России дает большее количество аэродромов, если на них постоянно что-нибудь взрывается? Какой смысл от большего количества портов, если из них ни одно военное судно не может зайти в Черное море, являющееся одним из театров боевых действий?

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Между тем, на оккупированных территориях Украины вся российская логистика находится под полным огненным контролем Вооруженных Сил Украины. Поэтому в условиях мирного времени логистика России действительно в разы более мощная, чем украинская. Но сейчас не те времена.

Вместо итогов

Несомненно, Украина противостоит сегодня одной из сильнейшей и точно самой коварной армии мира. Но мы уже не раз показали, что России можно и даже нужно давать по зубам.

Между тем многие в мире, в том числе и довольно авторитетные эксперты и политики, продолжают бояться России, "рисуя" ее еще страшнее, чем она есть.

Украина победит в этой жестокой войне, развязанной Россией – в этом нет никаких сомнений. Но наша задача – всеми возможными способами поддерживать Вооруженные Силы Украины, чтобы сделать цену нашей победы как можно меньше.

Поэтому верим в Вооруженные Силы! Верим в Украину!