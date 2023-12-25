До сих пор не хватает одного: командир подразделения "Хартия" сказал, как изменилась украинская армия

С самого начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины демонстрируют не только героизм, но и профессионализм. Это стало возможным, в частности, благодаря приобретенному опыту еще раньше – начиная с 2014 года.

В то же время у украинской армии достаточно пробелов. Украинский бизнесмен, доброволец, командир подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко рассказал 24 Каналу, чего не хватает защитникам

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"Не хватает иногда креативности, смелости решений – это главное. Не хватает воображения", – отметил Кожемяко.

По его словам, это следствие устаревших советских подходов, от которых не так легко избавиться. Речь не только о тех, кто всю жизнь в системе, но и о выпускниках военных вузов, ведь их обучают старшие преподаватели с советскими установками.

Отсюда следует и определенная бюрократия, а также неспособность успевать за прогрессом.

Армия меняется, но не с той скоростью, с которой могла бы. <...> Прогресс шагает очень быстро. К сожалению, армия не способна реагировать в унисон. Нужно очень широкое вовлечение общества, гражданских людей, чтобы подхватить этот прогресс,

– подчеркнул Кожемяко.

Надежда есть

Важно, что появилось определенное количество очень талантливых командиров нового типа, у которых есть знания, желание учиться дальше и новые подходы – не советские.

Таких людей нужно поддерживать, давать им возможности и полномочия. Они изменят украинскую армию,

– убежден Кожемяко.

Многие люди, которые никогда не были связаны с армией, становятся военными и сразу учатся по-новому. В частности, такие есть в бригаде "Хартия". Некоторые из них уже имеют офицерские звания и занимают первые места на курсах за границей.

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