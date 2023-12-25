Водночас українська армія має достатньо прогалин. Український бізнесмен, доброволець, командир підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко розповів 24 Каналу, чого бракує захисникам.

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"Не вистачає іноді креативності, сміливості рішень – оце головне. Не вистачає уяви", – зазначив Кожемяко.

За його словами, це наслідок застарілих радянських підходів, від яких не так легко позбутись. Мова не лише про тих, хто все життя в системі, а й про випускників військових вишів, адже їх навчають старші викладачі з радянськими установками.

Звідси випливає й певна бюрократія, а також нездатність встигати за прогресом.

Армія змінюється, але не з тією швидкістю, з якою могла б. <...> Прогрес крокує дуже швидко. На жаль, армія не здатна реагувати в унісон. Треба дуже широке залучення суспільства, цивільних людей, щоб підхопити цей прогрес,

– наголосив Кожемяко.

Надія є

Важливо, що з'явилась певна кількість дуже талановитих командирів нового типу, які мають знання, бажання навчатись далі та нові підходи – не радянські.

Таких людей треба підтримувати, давати їм можливості й повноваження. Вони змінять українську армію,

– переконаний Кожемяко.

Багато людей, які ніколи не були пов'язані з армією, стають військовими й одразу навчаються по-новому. Зокрема, такі є в бригаді "Хартія". Деякі з них уже мають офіцерські звання й посідають перші місця на курсах за кордоном.

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