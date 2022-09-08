Как украинские артиллеристы портят "бархатный сезон" оккупантам: захватывающие фото
Источник:Вооруженные Силы Украины
Украинские военные прислали оккупантам сентябрьские "подарки" 152 калибра. ВСУ поделились удивительными фото работы украинских артиллеристов.
На фотографиях можно увидеть, как украинские воины из засады охотятся на позиции врага. В странская артиллерия умело пускает огонь по противнику, уничтожая его.
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Работа украинских "саушников"
По словам Вооруженных Сил Украины, "бархатный сезон" начался у оккупантов не мягко. К этому приложили свои профессиональные руки "саушники" 93-й ОМБр "Холодный Яр"."Саушники" – артиллеристы, работающие с САУ.
САУ (самоходная артиллерийская установка) – артиллерийская система, предназначенная для обстрела танков противника и огневого сопровождения пехоты в бою.
Артиллеристы стреляют во врагов из САУ / Фото Вооруженных Сил Украины
Успехи артиллерии ВСУ: что известно
- Как сообщалось ранее, артиллеристы ВСУ успешно уничтожили 2 склада с боеприпасами, а также 2 командных пункта врага на южнобугском направлении.
- 26 августа украинская артиллерия попала в Дарьевский мост, через который русские войска регулярно переправляли танки. Заметим, что пострадал не только мост, но и вражеская техника.
- Недавно одесские артиллеристы устроили "сафари" на российские танки. Оккупанты пытались скрыть технику в посадке, однако наши защитники нашли их и обезвредили.
- Только за 2 сентября артиллерия выполнила более 400 боевых задач, нанеся огневые удары по позициям противника. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Украинская артиллерия умело уничтожает технику противника. Отметим, что по состоянию на 8 сентября наша армия уничтожила около 2 112 танков врага.
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