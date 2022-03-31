Украинская артиллерия найдет даже иглу в стоге сена: филигранное уничтожение техники оккупантов
Источник:Сухопутные войска ВС Украины
Украинская артиллерия продолжает демонстрировать замечательные результаты в войне с Россией. Так, на одном из видео видно, что ВСУ точно уничтожают технику оккупанта даже тогда, когда ее невозможно увидеть невооруженным глазом.
В ролике, который длится меньше минуты, Вооруженные Силы Украины показали, что захватчики прячутся за частными домами и даже в заготовленном украинцами сене.
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Сомнительная маскировка
Украинские артиллеристы рассказали, что оккупанты начали прятать вражеские боевые машины пехоты в стогах сена. Однако точность наших военных сразу нивелировала эту идею.
Украинская артиллерия найдет даже иглу в стоге сена,
– написали они в описании к видео.
Смотрите, как украинская артиллерия уничтожает вражескую технику:
Напомним, по состоянию на утро 31 марта, украинские бойцы ликвидировали 17 500 российских наемников. Кроме того, уничтожены сотни единиц российской техники.
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