Ждем фото, – Игнат об ударе по Бельбеку и его последствиях для врага

Украинская авиация атаковала в оккупированном Крыму аэродром "Бельбек", где расположен военный аэродром захватчиков. Сейчас следует дождаться спутниковых фото и данных от разведки, чтобы оценить масштабы атаки.

Российского присутствия будет становиться еще меньше

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, украинские пилоты и в дальнейшем будут работать над уничтожением мощностей врага на захваченном полуострове.

Смотрите также ВСУ попали в пункт связи на аэродроме Бельбек в Крыму, – СМИ

"Российского присутствия становится все меньше в Крыму. Это происходит далеко не впервые. Наши пилоты тактической авиации "вычищают" Крым от россиян", – отметил Юрий Игнат.

В качестве примера, он привел вчерашний удар по аэропорту "Бельбек", где базировалась 204 бригада тактической авиации.

Вчера было поражение определенных объектов. Есть разная информация о последствиях, но надо дождаться спутниковых снимков и подтверждений нашей разведки относительно того, какие именно объекты были поражены. Очень хочется, чтобы побольше ценной техники было выведено из строя,

– подчеркнул Игнат.

Украинские пилоты не дадут покоя россиянам в Крыму

Представитель Воздушных сил отметил, что украинская 204-я бригада тактической авиации точно вернется в Крым и наши защитники уже над этим работают.

Игнат добавил, что Россия использует в Крыму около 5 аэродромов для ударов по Украине.

Главное об атаке на аэродром "Бельбек"