Несмотря на преимущество россии, украинская авиация на Юге более эффективна, – активист

Кроме ударов по мостам Херсонской области, оккупанты страдают и от поражения авиацией систем ПВО. Также говорится об ударах по скоплениям российских сил в Новопетровке, Ольгино, Чернобаевке.

Украинские защитники за последние сутки атаковали захватчиков на прифронтовой полосе. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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"В Ольгино они (россияне – 24 канал) упорно охраняют железнодорожную линию, которая не дает окончательно оцепить Высокополье. Так же вдоль реки Ингулец до самой Снигиревки они держат фронт, кроме небольшого плацдарма", – рассказал активист.

Украинская авиация наносит россиянам вред

По словам Молчанова, авиация как украинская, так и российская работают каждое утро примерно в 6:00. Во время этого раздается воздушная тревога.

Каждая из авиаций пытается делать свое. Кому это лучше удается? Похоже, что нашим, несмотря на численное преимущество врага. Просто потому, что у наших больше пехотных средств противовоздушной обороны. Например, "Стингеры",

– сказал Молчанов.

Активист сказал, что у россиян есть также пехотные средства "Игла" — это советские ракеты. россияне полагаются на свою стационарную противовоздушную оборону дальнего действия. Как отметил Молчанов, ВСУ удалось поразить и его. Активист рассказал, что украинские защитники повредили российские установки С-300 и радары. Удалось это сделать, в частности, и на южном побережье Херсона.

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"Даже до Крыма дошло, когда говорили о "хлопках" на аэродромах, то там также были поражены радиолокационные устройства. Для нашей авиации немного облегчена ситуация и поэтому эти налеты наносят врагу ощутимый вред. Ждем того, чтобы авиация могла долететь и отбомбить по мостам ", – добавил Молчанов.

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