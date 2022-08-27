Українські захисники за останню добу атакували окупантів на прифронтовій смузі. Про це для 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

До теми ЗСУ знищили російські "Смерчі", коли ті готувалися завдати удару по Миколаєву

"В Ольгиному вони (росіяни – 24 канал) вперто охороняють залізничну лінію, яка не дає остаточно оточити Високопілля. Так само вздовж річки Інгулець до самої Снігурівки вони тримають фронт, крім невеликого плацдарму", – розповів активіст.

Українська авіація завдає росіянам шкоди

За словами Молчанова, авіація як українська, так і російська, працюють щоранку приблизно о 6:00. Під час цього лунає повітряна тривога.

Кожна з авіацій намагається робити своє. Кому це краще вдається? Схоже на те, що нашим, попри чисельну перевагу ворога. Просто тому, що у наших є більше піхотних засобів протиповітряної оборони. Наприклад, "Стінгерів",

– сказав Молчанов.

Активіст сказав, що в окупантів є також піхотні засоби "Ігла" – це радянські ракети. росіяни покладаються на свою стаціонарну протиповітряну оборону далекої дії. Як зазначив Молчанов, ЗСУ вдалося уразити і її. Активіст розповів, що українські захисники пошкодили російські установки С-300 та радари. Вдалось це зробити, зокрема, і на південному узбережжі Херсонщини.

До речі Зосереджено близько 20 тисяч окупантів, – Хлань про ситуацію на правому березі Херсонщини

"Навіть до Криму дійшло, коли казали про "бавовни" на аеродромах, то там також були уражені радіолокаційні пристрої. Для нашої авіації трохи полегшена ситуація і тому ці нальоти завдають ворогу відчутну шкоду. Чекаємо на те, щоб авіація могла долетіти й відбомбити по мостах", – додав Молчанов.

Зверніть увагу – нові фейки російських пропагандистів: дивіться відео