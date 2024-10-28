В начале войны украинские пилоты летали на территорию России и уничтожали логистику врага

В первые недели полномасштабного вторжения украинские пилоты неоднократно совершали боевые вылеты на территорию России. Там авиация уничтожала логистику врага.

Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в начале полномасштабной войны у украинских пилотов не было никаких "красных линий".

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Как украинская авиация летала на территорию России

Юрий Игнат рассказал, что пилоты прорывались через вражескую ПВО и за один вылет "отправляли в ад" сотни оккупантов, десятки единиц бронетехники, которые колоннами двигались на Киев.

Он добавил, что для многих это стало билетом в один конец, но именно бомбардировщики сделали невероятный вклад в победу.

Что и говорить, в первые недели полномасштабного, пилоты не раз успешно взлетали под Брянск, разрушали наступательный темп врага на его территории, уничтожали логистику,

– написал Игнат.

Теперь, по его словам, авиаторы сосредоточены на применении западного высокоточного оружия, ведь на очереди – серьезные стратегические задачи.

К слову, ранее в Воздушных силах рассказали, что в начале полномасштабной войны украинский пилот Валентин Коренчук "Пчеловод" уничтожил вражеский Су-25. Он вытеснил врага за пределы города, прижал его к земле и фактически раздавил.